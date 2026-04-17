Akdeniz Bölgesi ve Ankara çevreleri için sağanak uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 17 Nisan 2026 Cuma günü Mersin ve Adana çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya çevrelerinde beklenen yağışların, akşam saatlerinden itibaren, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 18 Nisan 2026 Cumartesi günü Ankara çevrelerinde beklenen sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, toz taşınımı ile birlikte çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.