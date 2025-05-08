Akran zorbalığı kamerada: Sivas'tan sonra Bursa'dan da benzer görüntüler geldi... Arkadaşını saçından tutup yerlerde sürükledi

Sivas’ta bir lisede yaşanan şiddet olayı Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 15 yaşındaki Elif T.Ç., aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında feci şekilde darbedildi. Olay anları cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayın ardından, benzer bir şiddet vakasının Bursa’da da yaşandığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan bir görüntüde Elif T.Ç. isimli liseli kız öğrencinin aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından darbedildiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İnfiale sebep olan olayın ardından Bursa'da da yine kız öğrenciye şiddet olayı yaşandığı öğrenildi. Bu olayda ise bir lise öğrencisi kız, ilçedeki ortaokulda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.
Sivas’taki lise öğrencisi Elif T.Ç. (15), aynı lisede eğitim gören akranı kız çocukları tarafından darbedildi. Akran zorbalığı cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada yayınlayan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olay ise velilerin tepkisine neden oldu.
Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lisede 9’uncu sınıfta eğitim gören Elif T.Ç., aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darbedildi.
Elif’i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.
Okuldan akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif’in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.’ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
BİR BENZER GÖRÜNTÜ DE BURSA’DAN
Bilecik’te okuyan bir lise öğrencisi kız, TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.
Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
UZMANLARDAN AKRAN ZORBALIĞI UYARISI
Art arda yaşanan olaylar, okul ortamlarındaki güvenlik önlemlerini ve çocukların ruhsal sağlığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, akran zorbalığının sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de ciddi boyutta olduğunu belirterek, aileler, öğretmenler ve yöneticilere erken uyarı işaretlerini dikkate alma çağrısında bulundu.