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Akran zorbalığı kamerada: Sivas'tan sonra Bursa'dan da benzer görüntüler geldi... Arkadaşını saçından tutup yerlerde sürükledi

Akran zorbalığı kamerada: Sivas'tan sonra Bursa'dan da benzer görüntüler geldi... Arkadaşını saçından tutup yerlerde sürükledi

15:348/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Şiddet ortaokula kadar indi: Arkadaşını saçından tutup yerde sürükledi
Şiddet ortaokula kadar indi: Arkadaşını saçından tutup yerde sürükledi

Sivas’ta bir lisede yaşanan şiddet olayı Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 15 yaşındaki Elif T.Ç., aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında feci şekilde darbedildi. Olay anları cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olayın ardından, benzer bir şiddet vakasının Bursa’da da yaşandığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan bir görüntüde Elif T.Ç. isimli liseli kız öğrencinin aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından darbedildiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İnfiale sebep olan olayın ardından Bursa'da da yine kız öğrenciye şiddet olayı yaşandığı öğrenildi. Bu olayda ise bir lise öğrencisi kız, ilçedeki ortaokulda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.



Sivas’taki lise öğrencisi Elif T.Ç. (15), aynı lisede eğitim gören akranı kız çocukları tarafından darbedildi. Akran zorbalığı cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada yayınlayan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olay ise velilerin tepkisine neden oldu.


Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lisede 9’uncu sınıfta eğitim gören Elif T.Ç., aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darbedildi.



Elif’i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

Okuldan akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif’in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.’ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.



VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI


Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı.
Açıklamada
"07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir"
ifadelerine yer verildi.


BİR BENZER GÖRÜNTÜ DE BURSA’DAN


Diğer dehşete düşüren kız öğrenciye darp olayı ise 6 Mayıs’ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi.

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Akran zorbalığı kamerada: Sivas'tan sonra Bursa'dan da benzer görüntüler geldi... Arkadaşını saçından tutup yerlerde sürükledi
Gündem
08 Mayıs, Perşembe


Bilecik’te okuyan bir lise öğrencisi kız, TOKİ Orhangazi Ortaokulu’nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti.


Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu.
Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


UZMANLARDAN AKRAN ZORBALIĞI UYARISI


Art arda yaşanan olaylar, okul ortamlarındaki güvenlik önlemlerini ve çocukların ruhsal sağlığını yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, akran zorbalığının sadece fiziksel değil, psikolojik etkilerinin de ciddi boyutta olduğunu belirterek, aileler, öğretmenler ve yöneticilere erken uyarı işaretlerini dikkate alma çağrısında bulundu.


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