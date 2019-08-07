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EĞİTİM

Aksaray POMEM’de 631 yeni polis mezun oldu

Aksaray POMEM’de 631 yeni polis mezun oldu

Aksaray’da Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinden mezun olan 631 polis adayı için yemin töreni düzenlendi.

Haber Merkezi IHA
631 polis adayı yemin etti.
631 polis adayı yemin etti.

Aksaray’da Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 631 polis adayı için yemin töreni düzenlendi. Yemin eden yeni polisler daha sonra kep atıp mutluluklarını yaşadı.

Aksaray’da Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezinden (POMEM) mezun olan 631 polis adayı için yemin töreni düzenlendi. Yemin eden yeni polisler, törenin ardından keplerini havaya atıp mutluluklarını yaşadı.

Programda konuşan POMEM Müdürü Niyazi Turgay, istikrar, huzur ve güven ortamının sağlanmasında 174 yıldır hizmet eden, hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde üstün bir vazife anlayışı içerisinde milletin can ve mal güvenliği sağlanması için fedakarca görev yapacak polisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Turgay, "Polis Akademisi Başkanlığımıza bağlı 271 bin metrekare alan içerisinde kurulu olan müdürlüğümüz bugün mezun edeceğimiz 298 kadın, 333 erkek olmak üzere toplam 631 öğrencimizle birlikte 1995 yılından bugüne kadar toplam 12 bin 185 öğrencimizi mezun etmiş köklü bir eğitim kurumudur. Öğrencilerimize bir yandan mesleki eğitim verirken, diğer yandan meslek ahlak ve bilincini vermeye çalıştık. Sadece iyi bir polis değil, aynı zamanda vatansever ve dürüst yetişmelerini arzu ettik” dedi.


Aksaray Valisi Ali Mantı ise, “Kamu düzeninin, kamu güvenliğimizin, ülkemizin, dinimizin, devletimizin, vatanımızın ve milletimizin bekası için yeni gençlerimizi toplumumuza hizmet etmek üzere bugün burada mezun ediyoruz. İnanıyorum ki, yeni mezun olan çocuklarımız hiçbir fikrin, kişinin, grubun fikrinin ya da duygu ve düşüncelerinin esiri olmadan hak, hukuk ve adalet çerçevesinde içinde yetiştiği milletine hizmet edecektir. Ülkemiz zor ve pahalı bir coğrafyada bulunmakta. Türkiye Cumhuriyetinde yaşamak ve bu milletin mensubu olmak zor bir iş. Dünyanın ortasında, her türlü hain hane girişim ve düşüncelere hedef olabilecek bir ülkede yaşıyoruz. Onun için kafamızı, yüreğimizi ve bileğimizi sağlam tutmak zorundayız. Milletimizin değerlerini küçümsememeliyiz” şeklinde konuştu.

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MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ise yaptığı konuşmada, polis adaylarına yeni görevlerinde başarılar diledi.


Konuşmaların ardından dönem birincisi Uğur Alıç, yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı. Daha sonra dereceye giren ilk 10 öğrenciye başarı belgesi, plaket ve hediye verildi. Tören sonunda öğrenciler şapka atarak mezuniyetlerini aileleri ile birlikte kutlarken, mutlu olduklarını ve çok iyi bir eğitim aldıklarını söyledi.
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