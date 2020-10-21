Akşener, İYİ Parti'deki FETÖ restleşmesiyle ilgili konuştu: Mahkeme karar verecek, akla kara ayrılacak



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin İncesu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Akşener, 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe gezdiğini belirterek, "Esnaf gezme sebebim oy istemek değil. Unutulmuş esnafı görüyor, esnafı dinliyor, sorunlarını Meclis’e getiriyoruz. Pandemi sürecinde İç Anadolu’yu gezdim. Özellikle çiftçilerin, süt üreticilerinin, besicilerin çok büyük derdi var. Esnafın derdi var. Dertleri dinleyerek kamuoyuna sunuyorum" dedi.

GÜNDEM İYİ Parti’de FETÖ restleşmesi: Özdağ'ın sözleri ortalığı karıştırdı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki “FETÖ’cü” suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili soru üzerine Akşener, şöyle dedi:

OYNAT 03:49 İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Mahkeme karar verecek"



"Bu konu medyanın ilgisini çekiyor; ama vatandaşın derdi başka. Sosyal medya ya da medya ile dert paylaşmak yerine açıp telefon veya bir araya gelip yüz yüze konuşulsa daha iyi olurdu. Bu yapılamadı; ama kamuoyuna mal oldu. Vatandaşın derdi ile hiç yan yana gelmiyor. Vatandaş bize bunu sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye'yi terk etmek istediğini ağlayarak dert yanıyor. 'Derdimizi Meclise taşı' diyorlar. Görelim Mevlam neyler eylerse güzel eyler. Buğra Bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için fırsat tanıyor. İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak."

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OYNAT 00:58 İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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