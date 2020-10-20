İhracı istenen İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Bir yere gitmiyorum

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.

GÜNDEM Akşener’den Özdağ’a sert gönderme: Yalancı

Olanları sadece izliyorum

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

GÜNDEM Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır

Genel başkanın yetkisinde

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesinden ismi bulunan milletvekillerinden İsmail Koncuk, yetkinin Meral Akşener ve divanda olduğunu belirterek, "Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım" dedi.

OYNAT 00:58 İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



