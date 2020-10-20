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POLİTİKA

İhracı istenen İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Bir yere gitmiyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilmesi için başvuruda bulunan İYİ Partililere cevap verdi. Özdağ, "Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Akşener’den Özdağ’a sert gönderme: Yalancı
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Akşener’den Özdağ’a sert gönderme: Yalancı

Olanları sadece izliyorum

Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.

Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır
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Özdağ Akşener'e cevap verdi: Operasyon yapanlar kongrede tezgah kurgulayanlardır

Genel başkanın yetkisinde

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesinden ismi bulunan milletvekillerinden İsmail Koncuk, yetkinin Meral Akşener ve divanda olduğunu belirterek, "Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım" dedi.

İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
OYNAT 00:58
İYİ Partili Özdağ: Kars'ta MHP'yi desteklemek için Akşener'i üç kez aradım ama yanaşmadı HDP kazandı
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için çabaladığını ancak başarılı olamadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Özdağ, konuyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek 'MHP orada 1200 oyla kaybetti. Biz 900 oy almıştık' ifadelerini kullandı.


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