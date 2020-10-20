İhracı istenen İYİ Parti Milletvekili Özdağ: Bir yere gitmiyorum

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" söyleminin ardından partisinin İstanbul'daki 39 ilçe başkanının partiden ihraç edilmesi için imza vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Olanları sadece izliyorum
Olanları sadece izlediğini belirten Özdağ, "İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum" dedi.
Genel başkanın yetkisinde
İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesinden ismi bulunan milletvekillerinden İsmail Koncuk, yetkinin Meral Akşener ve divanda olduğunu belirterek, "Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım" dedi.