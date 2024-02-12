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'Akşener'in evladı'nın trajik savruluşu: Depremle ilgili asılsız iddiaları ile gündeme gelen Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu

6 Şubat depremlerinin ardından Meral Akşener'in davetiyle İYİ Parti'ye katılan ve genel seçimlerde Hatay'dan milletvekili adayı olan Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa etmişti. Deprem bölgesi ile ilgili mesnetsiz iddiaları ile gündeme gelen Gökhan Zan'ın şimdi de Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Geçtiğimiz mart ayında partisinin grup toplantısında Zan'a rozet takan Meral Akşener "Gökhan Zan evladım oldu" demişti.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:27 - 12/02/2024 Monday
Güncelleme: 12:09 - 12/02/2024 Monday
Yeni Şafak
Meral Akşener - Gökhan Zan
Meral Akşener - Gökhan Zan

CHP'nin mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle ilgili tartışmalar sürerken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) de dikkat çeken bir adım geldi.


TİP'in Hatay adayı eski İP'li Gökhan Zan


Eski futbolcu Gökhan Zan'ın, İYİ Parti'den milletvekili adayı olduktan sonra seçilememesi ve ardından istifa etmesinin ardından yeni siyasi adresi belli oldu.



6 Şubat depremlerinin yaşandığı Hatay'da devleti suçlayan asılsız iddiaları ile gündeme gelen
Gökhan Zan
, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.


Lütfü Savaş'a verdi veriştirdi


Basın toplantısında Lütfü Savaş ve CHP'ye ateş püsküren Gökhan Zan
"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu felaketin sorumluları arasındadır. Kendisi bu sorumluluğu kabul edip geri çekilmek yerine partisi tarafından yeniden aday gösterilmiştir. Bu adaylık kendisine daha önceden oy veren Hatay halkına danışılmadan kararlaştırılmıştır. 6 Şubat gecesindeki yürüyüşte halk CHP'nin önüne gerçek anketi koymuştur. Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez."
ifadelerini kullandı.


Akşener rozet takmıştı


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6 Şubat depremlerinin ardından Mart ayında partisinin grup toplantısında Gökhan Zan'a rozetini takmış
"Gökhan Zan evladım oldu"
demişti.

Deprem bölgesinde devletin çalışmasına karşı provokatif çıkışlarda bulunan Gökhan Zan'ın milliyetçi ülkücü tabanı ile bilinen İYİ Parti'ye katılıp istifa etmesinin arından sol görüşlü parti olan Türkiye İşçi Partisi'nden aday olmayı kabul etmesi dikkat çekti.



#Gökhan Zan
#TİP
#Meral Akşener
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