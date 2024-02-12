'Akşener'in evladı'nın trajik savruluşu: Depremle ilgili asılsız iddiaları ile gündeme gelen Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu felaketin sorumluları arasındadır. Kendisi bu sorumluluğu kabul edip geri çekilmek yerine partisi tarafından yeniden aday gösterilmiştir. Bu adaylık kendisine daha önceden oy veren Hatay halkına danışılmadan kararlaştırılmıştır. 6 Şubat gecesindeki yürüyüşte halk CHP'nin önüne gerçek anketi koymuştur. Deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez."