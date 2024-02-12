'Akşener'in evladı'nın trajik savruluşu: Depremle ilgili asılsız iddiaları ile gündeme gelen Gökhan Zan TİP'in Hatay adayı oldu

CHP'nin mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı aday göstermesiyle ilgili tartışmalar sürerken Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) de dikkat çeken bir adım geldi.
TİP'in Hatay adayı eski İP'li Gökhan Zan
Eski futbolcu Gökhan Zan'ın, İYİ Parti'den milletvekili adayı olduktan sonra seçilememesi ve ardından istifa etmesinin ardından yeni siyasi adresi belli oldu.
Lütfü Savaş'a verdi veriştirdi
Akşener rozet takmıştı
Deprem bölgesinde devletin çalışmasına karşı provokatif çıkışlarda bulunan Gökhan Zan'ın milliyetçi ülkücü tabanı ile bilinen İYİ Parti'ye katılıp istifa etmesinin arından sol görüşlü parti olan Türkiye İşçi Partisi'nden aday olmayı kabul etmesi dikkat çekti.