Almanya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretinde 'döner' detayı dikkat çekti

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hocalarından Prof. Dr. Kadir Canatan “Avrupa’da yabancı düşmanlığı, giderek artan göç olgusu ve buna tepki veren aşırı sağ hareketlerle gelişti. Soğuk Savaş’ın bitimi ve Berlin Duvarı’nın yıkılması ilk kırılma noktasıdır. Çünkü bu tarihten sonra Almanya’da ilk önce mülteci kamplarına ve sonra Türklere yönelik saldırılar başladı. Bu tarih, bir başka açıdan da önemlidir. Yabancı düşmanlığı, bu tarihten sonra dünyadaki bazı gelişmelerle birlikte anti-İslamizme ve İslamofobiye doğru bir değişim geçirdi" diyor.