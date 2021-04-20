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İSTANBUL

Almanya’da koronaya yakalanan TIR şoförü ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Almanya'da koronavirüse yakalanan ve hastanede mahsur kalan Temel Kostak ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. TIR şoförlüğü yapmak için ülkesinden ayrılarak Almanya'ya giden Kostak, birkaç günün ardından koronavirüse yakalanmıştı. Kostak tedavisinin Türkiye’de yapılmasını istediğini belirterek devlet yetkililerinden yardım istemişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın çabaları sonrası Kostak tedavi edilmek üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Kostak tedavisi tamamlanmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Almanya’da koronaya yakalanan TIR şoförü ambulans uçakla İstanbul’a getirildi
​Almanya'da koronavirüse yakalanan ve hastanede mahsur kalan Temel Kostak ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Yürek dağlayan olay yaklaşık 3 hafta önce, Temel Kostak’ın Ümraniye’deki evinden çalışmak için Almanya’ya gitmesiyle gerçekleşti. TIR şoförlüğü yapmak için ülkesinden ayrılan Kostak, birkaç günün ardından işe başlamadan kendini kötü hissetmeye başladı.

ALMAN HASTANESİNE KALDIRILMIŞTI

Durumunun ağırlaşmasıyla Düsseldorf Devlet Hastanesine kaldırılan 62 yaşındaki TIR şoförüne korona virüs teşhisi konuldu. Hastanede yoğun bakımda olan talihsiz adam tedavisinin Türkiye’de yapılmasını istediğini belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

Ailesiyle hastaneden görüntülü konuşan 3 çocuk babası Kostak, vatanında tedavi görebilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi. Gözyaşlarına engel olamayan Temel Kostak’ın eşi Gülsüm Kostak kocasının Türkiye’de tedavi görebilmesi için Cumhurbaşkanına ve Sağlık Bakanına yardım çağrısında bulundu.

Gülsüm Kostak yardım çağrısında, "Eşi tırcıydı, tıra gitmek istedi. Mesleğini sevdiği için gitmek istedi. Hastalandı oralarda. Şu anda Düseldorf’ta. Durumu şu anda iyi değil" ifadelerinde bulundu.

YARDIM ÇAĞRILARI KARŞILIKSIZ KALMADI

Eş Gülsüm Kostak, korona virüse yakalanan eşinin tedavisinin tamamlanması için Türkiye’ye getirilmesi için devlet büyüklerinden beklediği yardım talebi cevapsız kalmadı. Gözü yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası Temel Kostak ilk uçakla İstanbul’a getirildi. Kostak korona virüs tedavi sürecinin tamamlanması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Hollanda'da rahatsızlanan koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Hollanda'da rahatsızlanan koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da durumu ağırlaşan koronavirüs hastası İlhan Duman (47) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. İlhan Duman'ın oğlu Furkan Duman (23) 'Gece 00.00'da arayıp sabah 05.00'de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız' dedi.


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