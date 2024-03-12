Alper Gezeravcı paylaştı: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması

Alper Gezeravcı'dan KKTC paylaşımı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız. Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması." i
fadelerini kullandı.
Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.
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1 saat önce