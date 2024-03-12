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Alper Gezeravcı paylaştı: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ISS'te çekmiş olduğu kareleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Gezeravcı'nın son paylaşımı ise KKTC oldu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
16:49 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Alper Gezeravcı'dan KKTC paylaşımı.
Alper Gezeravcı'dan KKTC paylaşımı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "
Uzayın derinliklerinden bakıldığında bile birbirimize bu kadar yakınız. Sarsılmaz bir bağla kaderleri birbirine bağlı, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ebedi birlikteliğinin uzaya yansıması." i
fadelerini kullandı.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı.



#Alper Gezeravcı
#ISS
#KKTC
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