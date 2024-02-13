Alper Gezeravcı döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevini tamamlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı yurda döndü. Gezeravcı, ISS'de geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya iniş yapmıştı. ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi. Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı. Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da ISS'ye giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi. Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü.

BAŞARMANIN MUTLULUĞU

Bakan Kacır ve Gezeravcı'nın havalimanında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Gezeravcı, Türkiye'ye adımını attığı ilk andan itibaren insanların gülümseyen yüzleri ve memleketin sıcak kucaklamasıyla karşılaştığı için son derece mutlu olduğunu dile getirdi. Gezeravcı, gökyüzünde gözle görülebilen sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeye döndüğünü belirtti. Kendilerini çiçeklerle karşılayan öğrencilere Türk bayrağı dağıtmasını anımsatan Gezeravcı, "Türkiye'nin ilk astronotu olarak geleceğimizin teminatı az önce karşılaştığımız sevgili kardeşlerimize orada gerçekleştirdiğimiz her bir deneyi temsil eden birer bayrağı elden teslim ederek, bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk" dedi.

YENİ BİR SAYFA AÇTIK

Bakan Kacır da Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği 13 bilimsel deneye ilişkin bilgi verdi. Türk milletinin, 7'den 77'ye belki de ilk kez bir bilimsel çalışmayı baştan sona büyük bir dikkatle izlediğini kaydeden Kacır, "Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği uzay bilim misyonu bir ilktir ama son olmayacaktır. Türkiye için uzay bilimi ve teknolojilerinde yeni bir sayfa açılmıştır." diye konuştu.

İLK DENEY SONUCU: Tuz Gölü bitkisi Mars'ı ıslah edebilir

Ege Üniversitesi (EÜ), Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonundan başarıyla dönen astronot Alper Gezeravcı'nın Tuz Gölü'nde endemik olarak yetişen "Schrenkiella parvula" bitkisine ilişkin uzayda yaptığı deneyin sonuçlarını paylaştı. Projenin yürütücülerinden Doç. Dr. Barış Uzilday, şu bilgileri verdi: "Deneyin ikinci ve üçüncü günde bitkilerin çimlendiklerini gözlemledik. Bu, bizim için çok önemliydi. Schrenkiella parvula bitkisi zorlu şartlara adapte olabilen bir bitki. Mars gibi, insanların ileride gitmeyi ve tarım yapmayı amaçladığı yerlerde orayı ıslah edebilmeyi sağlayacak öncü özelliklere sahip."

Görev tamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen kabulde, Gezeravcı'ya ailesi de eşlik etti. Kabulde, Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan da Gezeravcı'ya saat hediye etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

Savunma sanayii eğitimleri başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle gençleri savunma sanayisi alanında yetiştirmek için hazırlanan "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" projelerinde başvuru aşamasına gelindi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje kapsamında, üniversitelerin birinci ve ikinci sınıflarında eğitim gören öğrencilerin "Savunma Sanayii 101", araştırma üniversitelerinin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında eğitim gören öğrencilerin de "Savunma Sanayii 401" programına başvuru yapabileceği bildirdi. Üniversiteli gençler için tamamen ücretsiz olacak eğitim programlarını başarılıyla tamamlayan öğrencilerin, hem sertifika alacağını hem de bu eğitimleri üniversitelerinde kredili seçmeli ders olarak saydırabileceğini aktaran

Görgün, ayrıca, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerin, savunma sanayisinde istihdam sürecinde avantaj elde edeceğini ifade etti. Başvurular "savunma101.ssa.gov.tr" ve "savunma401.ssa.gov.tr" internet sitelerinden yapılıyor.

ÖZLEDIĞI GÜVECI YEDI

Alper Gezeravcı, karşılama töreninde gençlerin sorularını yanıtladı. Gezeravcı, "Dışarıdan Dünya'ya bakmak nasıl bir duygu?" sorusunu şöyle cevapladı: "Dünya hakikaten büyük bir nimet, bize sunduğu nimetlere şükretmemiz gerektiğini bir kere daha idrak ettim. Bu harika güzelliğe dışarıdan bakmak hakikaten olağanüstü bir imkanmış." Sağlık durumuyla ilgili olarak ise Gezeravcı, yolculuk esnasında 2 doktorun kendisine eşlik ettiğini, adaptasyon anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadığını aktardı. Çok özlediği güveci, döndüğünde ABD'de annesinin hazırladığını belirten Gezeravcı, ilk günün akşamında kendisine ziyafet çekildiğini söyledi. Bakan Kacır da Gezeravcı'nın kendisini iyi hissettiği ölçüde tüm şehirlerde özellikle gençlerle ve çocuklarla buluşacağını söyledi.







