Altun'dan 'boykot çağrılarına' ilişkin açıklama: Milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir

"Ancak bu çağrılar karşısında dahi sorumluluk almaktan kaçınan CHP yönetimi, 'Biz yapmıyoruz, gençler yapıyor, biz sadece destekliyoruz' şeklindeki beyanlarla siyaseten ilkesiz, ahlaken sorumsuz bir tavır sergilemiştir. Bu, toplumumuzun her kesimi tarafından ibretle not edilmiştir. Buradan, özellikle bu manipülasyonlara alet edilmek istenen genç kardeşlerimize ve ailelerine seslenmek isteriz. Bu söylemler, sizi öne sürüp işin mali ve hukuki bedeli doğduğunda sizi yüzüstü bırakacak bir anlayışın ürünüdür. Bu ikircikli tutum, gençlerimizi yalnızca araçsallaştırmakta, onları politik bir hesaplaşmanın piyonu haline getirmektedir. Anadolu toprakları, tarih boyunca milletimizin 'hayatını durdurmak' isteyen nice ihanet girişimine sahne olmuştur. Ancak bu aziz millet, her seferinde olduğu gibi bugün de dimdik durarak bu çabaları boşa çıkarmıştır. Kötülüğü bu coğrafyada yaymaya çalışanlar dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar. İnşallah, kıyamete kadar da bu ülkenin birliğine, dirliğine kasteden hiçbir odak hedefine ulaşamayacaktır. Söz konusu boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir."