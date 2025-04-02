Altun'dan 'boykot çağrılarına' ilişkin açıklama: Milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Boykot girişimi, siyasal acziyet içindeki ana muhalefet partisinin son dönemde yürüttüğü yıkıcı faaliyetlerin yeni bir halkasıdır. Ancak bu girişim de milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dönemde, milli ve yerli sermayeye yönelik planlı ve organize bir şekilde başlatılan sözde "boykot" girişimlerinin, milletin feraseti ve dirayeti sayesinde akamete uğratıldığını vurguladı.
Bu bağlamda, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik provokatif çağrılarla "hayatı durdurma" gibi sorumsuz bir söylemin gündeme taşındığına işaret eden Altun, şunları kaydetti: