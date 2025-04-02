Boykota destek veren Boran Kuzum 'Bir Ruh Macerası' dizisinden çıkarıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla ve desteğiyle 2 Nisan'da (bugün) 'satın almama' sloganıyla korsan boykot düzenlendi.

Korsan boykota bir çok ünlü isim verirken o kişilerin arasında TRT'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Teşkilat'ın başrol oyuncularından Aybüke Pusat da yer aldı.

Pusat yaptığı paylaşım ile destek vererek boykot çağrısı yaptı.









Bunun üzerine TRT ünlü oyuncunun, paylaşımlarının kurumun ilkeleri ile asla bağdaşmadığını belirterek diziden çıkarıldığını duyurdu.

TRT'nin dijital video platformu olan tabii'nin projeleri arasında yer alan 'Bir Ruh Macerası' dizisinin oyuncularından Boran Kuzum, Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a "Canım, güzel insan" notuyla yaptığı paylaşımla destek mesajını verdi.









Bu olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı ve Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT’nin dijital platformu "tabii" için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli dizinin 7 bölümünde yer alması planlanan Boran Kuzum'un projeden çıkarıldığı bildirildi.







