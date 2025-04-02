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Aybüke Pusat Teşkilat kadrosundan çıkarıldı: Yerli ve milli ürünleri boykot edip ekonomiye darbe çağrısı yapmıştı

Aybüke Pusat Teşkilat kadrosundan çıkarıldı: Yerli ve milli ürünleri boykot edip ekonomiye darbe çağrısı yapmıştı

14:422/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.
Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerine boykot çağrısı yaparak paylaşımında bulunan ve gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldıran Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. TRT tarafından yapılan açıklamada; “Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

#Aybüke Pusat
#TRT
#Teşkilat

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