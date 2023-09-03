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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybeden çekici dehşet saçtı

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

07:17 . 3/09/2023 Pazar
AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden F.D. yönetimindeki 34 EDK 750 plakalı çekici, Gebze kesiminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, S.V idaresindeki 34 LAA 425 plakalı midibüs ve C.V'nin kullandığı 34 DKA 21 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre aksayan trafik akışı, daha sonra kontrollü olarak 2 şeritten sağlanmaya başladı.



#Anadolu Otoyolu
#KAZA
#Kocaeli
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