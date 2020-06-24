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KARS

Anadolu’nun ilk camiine restorasyon: Önümüzdeki sene restorasyon sonrası namaz kılınacak

1071’deki Malazgirt Meydan Savaşı’nın ardından Kars’ta Ani Harabeleri diye bilinen yerde inşa edilen Anadolu’nun ilk Türk camii tamir ediliyor. Çalışmalar, Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021’de tamamlanacak ve ibadete açılacak. Anadolu’daki en eski eserlerden biri olan cami, zengin Selçuklu motifleri ile süslü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anadolu’nun ilk camisi
Anadolu’nun ilk camisi

Sultan Alparslan’ın 1071’de Malazgirt Savaşı’nı kazanmasının ardından, bugün Ani Harabeleri olarak bilinen yerde inşa edilen Anadolu’nun ilk Türk camisi yeniden ayağa kaldırılıyor. 1072’de Ebu’l Manuçehr Bey tarafından yaptırılan ve onun adını taşıyan cami, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda restore edilecek.

Projelendirme ve restorasyon için protokol imzalandı.

PROTOKOL İMZALANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, caminin gelecek nesillere aktarılması, ulusal ve uluslararası çapta bilinirliğinin artırılması için kolları sıvadı. Bu kapsamda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü çalışmalarına başladı. Çalışmaların sonuçlanmasının ardından Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı arasında projelendirme ve restorasyon uygulamalarına ilişkin protokol imzalandı. İmza törenine Kars Valisi Türker Öksüz, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı- AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç katıldı. Protokol kapsamında, Türkiye genelinde bölgesel bazda faaliyet yürüten 26 kalkınma ajansı, projeye maddi destek verecek. Restorasyon çalışmaları Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021’de tamamlanacak ve cami ibadete açılacak.

EZAN OKUNACAK, NAMAZ KILINACAK

Vali Öksüz, restorasyonun kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Bu bizim için inanç turizminin gelişmesi ve ilimizin ulusal ve uluslararası çapta bilinirliğinin artması yönünde de çok önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri de “Bir an önce burayı ayağa kaldıralım, ezan okunabilir, namaz kılınabilir hale getirelim diye karar aldık. Anadolu’yu temsilen imece usulü burayı ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Burası 5 bin yıllık ören yeri ve burada gün yüzüne çıkmış 23 eser var. Her biri bir yakut, zümrüt, elmas” dedi.

Zengin Selçuklu motifleriyle süslü

Ebu’l Manuçehr Camii, alandaki diğer eserlerle birlikte 2016’da UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne girdi.

  • Ani Arkeolojik Alanı, Erken Demir Çağı’ndan 16’ncı yüzyıla kadar sürekli bir yerleşim yeri oldu. İpek Yolu üzerinde bulunan alan, Orta Çağ’ın şehircilik ve mimari açısından çok kültürlü özelliğiyle dikkati çekti. Ermeni, Gürcü, Bizans ve Selçuklu kültürlerinin buluşma noktası olan Ani’de kilise, cami, manastır, kervansaray, hamam, köprü, değirmen gibi 23 tescilli anıt yapı bulunuyor. Ebu’l Manuçehr Camii, alandaki diğer eserlerle birlikte 2016’da UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne girdi. Anadolu’daki en eski Selçuklu eserlerinden biri olan cami, dikdörtgen planlı iki katlı yapının tavanı zengin Selçuklu motifleri ile süslü. Caminin 99 merdivenli minaresinin gözcü kulesi olarak da kullanıldığı belirtiliyor.

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