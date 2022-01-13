Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü: İnceleme başlatıldı

Ankara'da Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.
ASKER ŞEMSİYE TUTTU
Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.
Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.