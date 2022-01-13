Gündem Anıtkabire giden Bülent Ersoyun görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü İnceleme başlatıldı
ANKARA

Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü: İnceleme başlatıldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Ersoy'un yağmur altında tekerlekli sandalyeyle gittiği Anıtkabir'de, bir askerin şemsiyeyle kendisine eşlik etmesi tepki topladı. Milli Savunma Bakanlığı, Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattı.

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Haber Merkezi AA
Anıtkabire giden Bülent Ersoyun görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü: İnceleme başlatıldı
Ersoy'un görüntüleri tartışmalara neden oldu

Ankara'da Atatürk'ün kabri Anıtkabir'i ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy, son görüntüsüyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.


SAYGI DURUŞU İÇİN AYAĞA KALKTI

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy, saygı duruşu için ayağa kalktığı görülüyor.

Bülent Ersoy'a ölüm haberi şoku!
OYNAT 00:23
Bülent Ersoy'a ölüm haberi şoku!
Sanatçı Bülent Ersoy, Oya Aydoğan'ın tedavi gördüğü ve hayatını kaybettiği hastaneye gitti. Ölümden haberi olmayan Ersoy, hastaneye girişte gazetecilerin ''Başınız sağolsun'' şeklinde seslenmesine şaşırdı ve ''Öldü mü!'' diye panikledi.


ASKER ŞEMSİYE TUTTU

Yağmurlu havada yapılan ziyarette yanındakilerle birlikte bir askerin de Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görülüyor. Bu durum ise sosyal medyada tepki topladı.

Milli Savunma Bakanlığının, Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Bülent Ersoy'a ölüm haberi şoku!
OYNAT 00:23
Bülent Ersoy'a ölüm haberi şoku!
Sanatçı Bülent Ersoy, Oya Aydoğan'ın tedavi gördüğü ve hayatını kaybettiği hastaneye gitti. Ölümden haberi olmayan Ersoy, hastaneye girişte gazetecilerin ''Başınız sağolsun'' şeklinde seslenmesine şaşırdı ve ''Öldü mü!'' diye panikledi.


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