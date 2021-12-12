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ANKARA

Cenaze yolunda feci kaza: 5’i aynı aileden 6 kişi öldü

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir’den Kahramankazan’a geldiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haber... Cenaze yolunda feci kaza: 5’i aynı aileden 6 kişi öldü
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı’nda, Mustafa T’nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Korkunç kazada 5’i aynı aileden 6 kişi can verdi.
Korkunç kazada 5’i aynı aileden 6 kişi can verdi.

5’İ AYNI AİLEDEN

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ankara’daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, Burcu Sağlam’ın babaannesi Selfet Sağlam’ın cenaze törenine katılmak için Eskişehir’den Kahramankazan’a geldiği öğrenildi.

Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
FOTOĞRAF 20
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Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zongudak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.
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Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yaralanan 17 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki 5 ayrı hastaneye kaldırıldı.
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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, kentteki 5 hastaneye kaldırılan yaralıları da ziyaret etti.
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Şıldak, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.
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Vali Şıldak, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde gazetecilere, otobüsün yoldan çıkarak devrilmesin sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
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Hastanelerdeki 17 yaralıdan 3'ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğerlerin tedavisinin sürdüğünü aktaran Vali Şıldak, sabah saatlerinden itibaren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.
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Şıldak, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının da kente gelmeye başladığı belirterek cenaze nakil işlemlerinin sürdüğünü, yaralıların da ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Şıldak, \"Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.\" ifadesini kullandı.
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Balıkesir’de katliam gibi kaza: Ölü sayısı 15'e çıktı
Balıkesir'de yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonucu 11 kişi kaza yerinde, 4 kişi hastanede olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

KAZAN’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş’ın otopsi işlemleri Kahramankazan’daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgunda tamamlandı. Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam toprağa verildi.

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