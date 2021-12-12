Cenaze yolunda feci kaza: 5’i aynı aileden 6 kişi öldü
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde katliam gibi bir kaza yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir’den Kahramankazan’a geldiği öğrenildi.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı’nda, Mustafa T’nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.
5’İ AYNI AİLEDEN
Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ankara’daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, Burcu Sağlam’ın babaannesi Selfet Sağlam’ın cenaze törenine katılmak için Eskişehir’den Kahramankazan’a geldiği öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Yusuf Öğüt, eşi Sultan Öğüt, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu, yeğeni Burcu Sağlam ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş’ın otopsi işlemleri Kahramankazan’daki Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgunda tamamlandı. Yusuf Öğüt ile eşi Sultan, oğlu Nevzat Öğüt, kızı Nezahat Cıbıroğlu ve yeğeni Burcu Sağlam toprağa verildi.