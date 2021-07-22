Kayıp üniversite öğrencisi Onur Eker ölü olarak bulundu

Kurban bayramının birinci günü kaçan kurbanlık koyunun peşinden gidip kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker'den kahreden haber akşam saatlerinde geldi. Üniversiteli Onur en son güvenlik kameralarınca görüldüğü yere yakın bir alanda ölü olarak bulundu.

KAÇAN KOYUNUN PEŞİNDEN GİTMİŞTİ

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan’ın yanına geldi.

Onur ve dedesi, bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarırken koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı.

Onur ve dedesi, kaçan koyunun peşinden gitti. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu.

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Zühtü Erdoğan’ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen Eker bulunamadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERALARA YANSIDI

Bayramın ikinci gününde yapılan çalışmalarda ise havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur bulunamadı.

ACI HABER ÜÇÜNCÜ GÜNDE GELDİ

Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker’in yürümekten yorgun olduğu ve havanın da sıcak olması nedeniyle yürüyemediği görüldü. Bayramın ikinci gününde Eker’i arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürerken çalışmalara ara verildi.

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Eker'in bulunması için çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkiinde bir bölgede Onur Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.