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ANKARA

Pitbull 4 kişiyi saldırarak yaraladı: Sahibi silahla yaralamadan tutuklandı

Ankara’da Pitbull cinsi köpek 4 kişiye saldırarak yaraladı. Savcılık, olaydan önce tasması çıkarılan köpeğin, ‘silah’ kapsamında sayılarak, yaralamanın silahla yapıldığının kabul edilmesi gerektiğine işaret etti. Köpeğin sahibi Umut Batuhan Y. ‘Olası kastla silahla yaralama’ suçundan tutuklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara haber... Pitbull 4 kişiyi saldırarak yaraladı: Sahibi silahla yaralamadan tutuklandı
Pitbull cinsi köpek 4 kişiyi yaraladı.

Ankara’da dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y, olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı için “olası kastla silahla yaralama” suçundan tutuklandı.

BAHÇEYE SALDI

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, 3 Mayıs’ta, Oran Sitesindeki ikametine aracıyla gelen şüpheli, otoparka aracını park ettikten sonra bahçe katına geldiğinde köpeğin tasmasını çıkardı ve köpeği dışarıda bırakıp apartmana girdi. Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti. Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarının zarar görmemesi için köpeğe karşı siper olan kadın yere düştü. Eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtulabilen anne ve çocukları, apartman girişine sığındı.

Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
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Sultangazi'deki olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi.
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Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen pitbull, köpeği defalarca ısırdı.
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Bir esnaf pitbullu ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.
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Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi.
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\"KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR\"<br><br><br>Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, \"Burada komşumuzun pitbullu var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı\" dedi.
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Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
İstanbul Sultangazi'de iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için pitbulla kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti.

4 KİŞİ YARALANDI

E.Ç’nin yanı sıra, olaya müdahale ederken köpeğin saldırısına maruz kalan E.Ö, H.Ö. ve M.Ö, el, ayak bilekleri ile yüzlerinden yaralandı. Şüpheli Batuhan Y., ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık tutuklama talep yazısında, Savcılığın tutuklama talep yazısında, olaydan önce tasması çıkarılan pitbull cinsi köpeğin, “silah” kapsamında sayılarak, yaralama olayının silahla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda şüpheli “olası kastla silahla yaralama” suçundan tutuklandı.

Maltepe'de pitbull saldırısına uğrayan adam otomobilin üzerine çıktı
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Maltepe'de pitbull saldırısına uğrayan adam otomobilin üzerine çıktı
Maltepe'de biri pitbull cinsi iki sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan şahıs otomobilin üzerine çıkarak kurtuldu. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, durumu fark ederek saldırıya uğrayan kişiyi aracına aldı. Köpeklerin peşinden koşarak saldırdığı adam, kalçasından ve bacağından yaralandı. Saldırı anı sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.


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