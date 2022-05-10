Pitbull 4 kişiyi saldırarak yaraladı: Sahibi silahla yaralamadan tutuklandı
Ankara’da Pitbull cinsi köpek 4 kişiye saldırarak yaraladı. Savcılık, olaydan önce tasması çıkarılan köpeğin, ‘silah’ kapsamında sayılarak, yaralamanın silahla yapıldığının kabul edilmesi gerektiğine işaret etti. Köpeğin sahibi Umut Batuhan Y. ‘Olası kastla silahla yaralama’ suçundan tutuklandı.
Ankara’da dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y, olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı için “olası kastla silahla yaralama” suçundan tutuklandı.
BAHÇEYE SALDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, 3 Mayıs’ta, Oran Sitesindeki ikametine aracıyla gelen şüpheli, otoparka aracını park ettikten sonra bahçe katına geldiğinde köpeğin tasmasını çıkardı ve köpeği dışarıda bırakıp apartmana girdi. Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti. Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarının zarar görmemesi için köpeğe karşı siper olan kadın yere düştü. Eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtulabilen anne ve çocukları, apartman girişine sığındı.
E.Ç’nin yanı sıra, olaya müdahale ederken köpeğin saldırısına maruz kalan E.Ö, H.Ö. ve M.Ö, el, ayak bilekleri ile yüzlerinden yaralandı. Şüpheli Batuhan Y., ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık tutuklama talep yazısında, Savcılığın tutuklama talep yazısında, olaydan önce tasması çıkarılan pitbull cinsi köpeğin, “silah” kapsamında sayılarak, yaralama olayının silahla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi. Savcılığın talebi doğrultusunda şüpheli “olası kastla silahla yaralama” suçundan tutuklandı.