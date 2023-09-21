Ankara'da sünger fabrikasında çıkan yangında üç kişi hayatını kaybetmişti: İş yeri sahibi tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri, 5 kişi tedavi altına alındı. Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.