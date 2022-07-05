Ankara'dan kahreden haber: Kaybolan ineklerini aramaya çıkan iki kız kardeş hayatını kaybetti

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesi Selametli mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürüden ayrılan inekleri Ayşegül ile Şeymanur Üzüm 4 yaşındaki küçük kardeşini de traktöre bindirerek arayamaya koyuldu.
Arama yaptıkları esnada traktörün freni boşaldı. Traktörün freninin boşaldığını anlayan Ayşegül ile Şeymanur Üzüm yanlarında bulunan 4 yaşındaki kardeşini traktörden son anda attı.
Devrilen traktörün altında kalan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm kardeşler ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kazada ağır yaralanan Ayşegül ve Şeymanur Üzüm yaşamını yitirdi.
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Kaza, Bayrampaşa O3 Sağmalcılar Viyadüğü Edirne istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Emre K. kontrolündeki 34 EIG 330 plakalı hafif ticari araç aşırı süratli girdiği viyadük üzerinde kontrolden çıktı.
İlk önce bariyerlere çarpan araç savrularak viyadük üstünde tel çalışması yapan işçilerin üzerine geldi.
Daha sonra araç tel sökümü yapan işçilerin kullandığı sepetli vinç aracına çarparak durdu.
Aracı kullanan Emre K. ve Caner Ş. hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan 2 kişi ve tel çalışması yapan 3 kişi ise ağır şekilde yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralanan 3 işçi ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Aşırı süratli olarak viyadüğe giren hafif ticari araç ilk önce bariyerlere çarptıktan sonra tel çalışması yapan işçilerin kullandığı 34 AL 5493 plakalı vince çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içinde sıkışan 2 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin kazayla ilgili çalışma yaptı. Kaza yapan araç çekici tarafından yoldan kaldırıldı.
Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini söyleyen işçi, “Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonrada bize vurdu. Allah’tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı” dedi.
Bayrampaşa’da korkunç kaza: Takla atıp işçilerin üzerine devrildi
İstanbul Bayrampaşa'da aşırı süratli olan hafif ticari araç viyadük üstünde kontrolü kaybetti. İlk önce bariyerlere çarpan hafif ticari araç takla attıktan sonra tel çalışması yapan işçilerin üzerine savruldu. Kazada otomobil içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi.
İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.
Binalardan tahliye edilen bir kişi, \"Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda su hatlarının dışarı doğru aktığını ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik\" dedi.
Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.
Tahliye edilen binada oturan Süleyman Çevrem, büyük bir korku yaşadıklarını anlatarak şöyle konuştu:<br><br>\"Burada inşaat yapıyorlar. İki kere asfalt çatladı göçme yapıyordu. Biz söyledik. Belediye geldi iki kere geldi asfaltı yaptı. Biz yatıyorduk, sesler gelmeye başladı. Aşağı indim baktım asfalt ayrılıyor, su patlamış. Arabam ordaydı, kenara çektim. Ondan sonra İSKİ’ye haber verdik. Ondan sonra beton çökmeye başladı. İtfaiye evleri boşaltın dedi, 3 binayı boşalttık her ihtimale karşı. Aileler burada bekliyor.\"
Üsküdar'da korku dolu gece: Üç bina tedbir amaçlı tahliye edildi
Üsküdar Kısıklı'da inşaat temelinin bulunduğu alanda istinat duvarı çöktü. Yaşanan olay üzerinde çevrede bulunan binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı
Operasyona Polis Özel Harekat destek verdi. Operasyon, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı gerçekleşti.
Sultangazi’de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan operasyonda binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarısı sonucu açılmadı.
Yapılan uyarılar sonucu kapı açılmayınca Polis özel Harekat Ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi.
Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı.
Kaçan şüphelinin peşine düşen özel harekat polisi bir süre şüpheliyi kovaladı.
Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli Özel Harekat Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.
Polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı.
Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı
İstanbul'da sabah saatlerinde düzenlenen terör operasyonu sırasında hareketli anlar yaşandı. Polisi gören şüpheli arka kapıdan kaçarken, sokak aralarında bir süre kovalandı. Takip sırasında uyarı ateşi açan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada polislerden biri düşerek hafif şekilde yaralandı.