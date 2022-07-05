Ankara'dan kahreden haber: Kaybolan ineklerini aramaya çıkan iki kız kardeş hayatını kaybetti

Tel çalışması yaptıkları esnada otomobilin aşırı süratli şekilde üzerlerine geldiğini söyleyen işçi, “Biz burada çalışma yapıyorduk. Orada süratliydi. Sollama yaptı. Herhalde dengeyi kaybetti. Bariyerlere vurdu, ondan sonrada bize vurdu. Allah’tan ki o tarafa düşmedi. Ben de onu gördüğüm gibi kendimi yola attım. Burada araba bana da vursa öldürürdü. Aşırı derecede süratliydi. 3 arkadaşımız yaralandı” dedi.