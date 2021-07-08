Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Mamak’ ta önceki gün öz kızı M. A. (23) ile ailevi meselelerden dolayı kavga eden Ö. A. cinnet getirerek öz kızını ve iki torunu Ö. İ. A. (2) ile M. A.’yı (1) tabancayla vurarak öldürmüştü. Talihsiz kadın ve iki çocuğunun cansız bedenleri Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılı cansız bedenlerin başında feryat eden aile yakınlarının hali yürekli dağladı.

Cinayeti işledikten sonra intihara kalkışan Ö. A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNDEM Anneanne dedektif gibi araştırıp kaybolan torununun izini buldu