Gündem Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı
3. SAYFA

Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da cinnet getiren Ö. A.’nın tabancayla öldürdüğü öz kızı ve iki torunun cansız bedeni kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet kurban giden M. A., Ö. İ. A. ve M. A.’ nın yakınları ise tabutların başında gözyaşlarına hakim olamayarak feryat etti.

Haber Merkezi İHA
Anneanne cinayetine kurban giden iki çocuk ve annesi son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen kadın ve çocukları için yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ankara Mamak’ ta önceki gün öz kızı M. A. (23) ile ailevi meselelerden dolayı kavga eden Ö. A. cinnet getirerek öz kızını ve iki torunu Ö. İ. A. (2) ile M. A.’yı (1) tabancayla vurarak öldürmüştü. Talihsiz kadın ve iki çocuğunun cansız bedenleri Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sevdiklerini son yolculuğuna uğurlayan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılı cansız bedenlerin başında feryat eden aile yakınlarının hali yürekli dağladı.
Cinayeti işledikten sonra intihara kalkışan Ö. A.’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anneanne dedektif gibi araştırıp kaybolan torununun izini buldu
GÜNDEM
Anneanne dedektif gibi araştırıp kaybolan torununun izini buldu

Torununu öldüren anneanne yakalandı
OYNAT 00:26
Torununu öldüren anneanne yakalandı
Muş'ta 3 yıl önce yeni doğan torununu öldürdüğü gerekçesiyle aranan kadın yakalandı. Alınan bilgiye göre, Muş Devlet Hastanesi Acil Servisi'nin tuvaletinde 3 yıl önce doğum yapan kızı Elif K. ile yeni doğan torununu çöp kutusuna attıktan sonra kaçtığı öne sürülen Ayfer M, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.


Abone Ol Google News
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

​Mehmet Aydın Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.
Dışarısı 45 içerisi 10 derece

Dışarısı 45
içerisi 10 derece

Beş yüz yıllık doğal klima: Sobayla ısınıyorlar.
Beklenen zamteklifi sunuldu

Beklenen zam
teklifi sunuldu

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

Pandemide Türkiye tatilciler tarafından güvenli bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.