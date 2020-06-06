Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Anneanne dedektif gibi araştırıp kaybolan torununun izini buldu
ANTALYA

Anneanne dedektif gibi araştırıp kaybolan torununun izini buldu

Antalya'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunup ailesine teslim edilen, ancak 2 hafta sonra yeniden ortadan kaybolan 16 yaşındaki Hayriye Nur Özyurt'un izini, dedektif gibi araştırma yapan 61 yaşındaki anneannesi Ayşe Yıldırım buldu. Torununun alıkonulduğu adrese giden Yıldırım, hemen polise bilgi verdiğini, ancak evin boşaltıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
61 yaşındaki anneannesi Ayşe Yıldırım, torununa kavuşacağı günü bekliyor.
61 yaşındaki anneannesi Ayşe Yıldırım, torununa kavuşacağı günü bekliyor.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 'Markete gidiyorum' diyerek, evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Özyurt'u kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu.

Anne Meral Özyurt, kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürerken pazarcı anneanne Ayşe Yıldırım, dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu.

Torununun arkadaşlarını tek tek telefon arayan anneanne Yıldırım, Hayriye Nur'un C.B. (28) isimli bir genç ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine anneanne kendi çabalarıyla C.B.'nin yaşadığı adresi de saptadı. Hemen adrese gitti.

Torunun izini bulan ama kendisine gösterilmediğini söyleyen Ayşe Yıldırım, yardım bekliyor.
  • Adrese giden Ayşe Yıldırım bundan sonra yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
  • “Komşular, C.B.'nin torunumu sürekli dövdüğünü anlattı. 'Neden polise haber vermediniz?' diyerek sitem ettim. Korktukları için polise ihbar edemediklerini söylediler. Kapıyı çaldığımda karşıma C.B.'nin babası olduğunu öğrendiğim S.B. çıktı. Bu kişiye, '54 yaşındasın, 16 yaşındaki çocuğu nasıl tutarsın?' dedim. 'Tutarım' dedi. Ağladım, yalvardım. Çocuğumu göstermesini istedim ama bana göstermeyeceğini söyledi. Hatta Adanalı olduğunu, torunumu 18 yaşını doldurana kadar alıkoyacağını belirtti. Neden 18 yaşının doldurmasını bekliyor, onu da anlamadım. Adli makamlara şikayet ettim. Ama sonra ortadan kayboldular."

Torununun ne amaçla alıkonulduğunu bilmediğini söyleyen Yıldırım, “Polislerimiz inşallah kısa zamanda torunumu bulurlar. Yardım bekliyorum. Yetkilere sesleniyorum; 16 yaşındaki bir kız çocuğu 54 yaşındaki bir adamın yanında. Ne olur bana yardım edin" diye konuştu.

Aranan 11 kişiyi yakaladı
GÜNDEM
Aranan 11 kişiyi yakaladı

Evde izole yaşam herkesi youtuber yaptı: Tripod, ışık ve fon perde satışında rekor artış
TEKNOLOJİ
Evde izole yaşam herkesi youtuber yaptı: Tripod, ışık ve fon perde satışında rekor artış

DEAŞ’ın sözde savaşçı olarak yetiştirdiği terörist tutuklandı
GÜNDEM
DEAŞ’ın sözde savaşçı olarak yetiştirdiği terörist tutuklandı
Abone Ol Google News
Yapmaya devam edeceğiz

Yapmaya devam edeceğiz

Bakan Akar'dan flaş Ege ve Doğu Akdeniz açıklaması.
İran polisi mültecileri taradı

İran polisi mültecileri taradı

Afgan mülteciler yanarak hayatını kaybetti.
ABD SİHAsından daha etkili

ABD SİHA'sından daha etkili

​Almanlar, Türk savunma sistemini öve öve bitiremedi.
Onların <br>hakkını ödeyemem

Onların
hakkını ödeyemem

​Şahin Kendirci, Yeni Şafak canlı yayınında bilinmeyenleri anlattı.
İlk kez Türkiye'de yeni formülle üretildi

İlk kez Türkiye'de yeni formülle üretildi

​Yerli ve milli imkanlarla koronavirüse karşı harekete geçildi.
Yazlıkta<br>talep patlaması!

Yazlıkta
talep patlaması!

​Yoğun ilgi sonrası fiyatlar da yüzde 30 arttı.

Koronayı bir günde iyileştiren ilaç

Koronayı bir günde iyileştiren ilaç

​Tesadüfen bulunan ilaç için harekete geçildi.
Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

​Türk kulüplerinin gözdesi boşa çıktı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

4 kadının yürek yakan 'eş' acısı

'​Oğluma doğum günü hediyesi olarak babasının cenazesini verdim.'
43 ilin geçiş güzergahı kilitlendi

43 ilin geçiş güzergahı kilitlendi

​Yasak kalkınca trafik durma noktasına geldi.
Sokakta sabahladılar

Sokakta sabahladılar

​Malatya 5,0 şiddetindeki depremle yeniden sarsıldı.
Teknik cihazlarla tespit edildiler

Teknik cihazlarla tespit edildiler

​Adana'da şafak vakti 10 PKK'lı paketlendi.
Türkiye'nin zaferi

Türkiye'nin zaferi

Batı Libya Hafter'den temizlendi, birlikler Cufra ve Sirte'ye ilerliyor.
Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

Eylemlerin hedefi Beyaz Saray

New York'ta polis olarak çalışan Erhan Yıldırım Yeni Şafak'a konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.