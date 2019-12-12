Annelerin fendi teröristleri yendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen “Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası”nda kadınlara siyasete katılım çağrısı yaptı. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Tarihimiz kadınların başarılarıyla örülmüştür. Hayatın her alanında var olan kadınlarımızın yetiştirdiği kadınlarımızın yetiştirdiği çocuklarımızla geleceğimizi inşa ettik. Nene Hatun’dan Nezahat Onbaşı’ya, Şerife Bacı’dan Kara Fatma’ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık.

ESMA ASTSUBAYI UNUTMADI

Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Esma Astsubayımızla ilgili tespitler ilginç. Bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur ve maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında da bunu yaparken şehit oldu. Rabbim makamını cennet etsin.

41 ŞEHİTTEN BAHSETMEZLER

Parlamentoda terör örgütlerinin desteğiyle bulunan, hanım şehitlerimizi, yavrularımızı görmezden gelen terör sevicilerini neyle izah edeceğiz? Lafa geldiği zaman parlamentoda ve dışarda öldürülen çocuklardan bahsederler. Van’daki, Bingöl’deki katliamlardan bahsetmezler. İstanbul’da stadyumun hemen yanındaki 41 şehitten bahsetmezler. Onların ne günahı vardı? Adınızın parti olması bunu izah etmez. Er veya geç bunun izahını işte sandıklarda şurada burada vereceksiniz.

BİR SKANDAL YAŞANDI

Bir Nobel skandalı yaşandı bugünlerde. Nobel skandalıyla ilgili Bakir İzzetbegoviç kardeşimizin teşekkürüne ben de tabii ki bir teşekkürle Türkiye’den cevap veriyorum ve bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Medeni bir dünya için Nobel’in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır.

REKLAM

OYNAT Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel açıklaması: Bu vampir aydınlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında konuştu. Nobel'e, Handke'ye verdiği ödülden dolayı tepki gösteren Erdoğan, ''Nobel'in, ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız'' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

KİMSEYİ ALDATAMAZSINIZ

Onun için de bizim indimizde Nobel diye bir örgüt artık gerçekten adil, hakkaniyet içerisinde ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamıyla siyasallaşmış bir örgüttür, tamamıyla terör örgütlerinin yanında yer alan bir örgüttür ve sizin verdiğiniz bu ödüller kimseyi kusura bakmayın ikna etmez. Yani bu verdiğiniz ödül bir Aziz Sancar Hocamıza verilen ödül değildir, bir Orhan Pamuk’a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız.

Annelerin fendi teröristleri yendi

Diyarbakır’da terör örgütünün kaçırdığı evlatlarına kavuşmak için nöbet tutan ailelere dikkati çeken Erdoğan, “Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından söz edenlerin terör örgütünün istismar ettiği, iğfal ettiği, infaz ettiği, hayallerini ve geleceklerini söndürdüğü çocukları ve kadınları görmezden geldiğini de unutmadık. Diyarbakır’da bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için sıcağa soğuğa aldırmadan nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir. İşte görüyorsunuz 100 günü geride bıraktık ve 100 günü geride kalan bu duruş dimdik devam ediyor. İşte bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur. Tüm dünyayı Diyarbakır’daki annelerin bu haklı ve onurlu duruşuna destek vermeye davet ettik ama bak gelmiyorlar. Niye? İşlerine gelmiyor” dedi.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurasında konuştu. Evlat nöbeti tutan anneleri hatırlatan Erdoğan, ''Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasp edilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir'' dedi. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder

Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadınlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Ülkemizde ve dünyada mağdur edilmiş adaletsizliğe maruz kalmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye’nin geleceğini kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz. İnşallah dünyanın geleceği de böyle şekillenecektir. Kadının dirayeti olmasa aile kurumunun ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu yaklaşımın kadına çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız” dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir. Yerel yönetimler kadınların en aktif olması gereken yerlerin başında geliyor. Yerel yönetimlerin faaliyetleri doğrudan insan hayatına dokunan çalışmalardır. Şehirde mutlaka yerel yönetimlerin desteğine ve alt yapısına ihtiyaç vardır. Belediyelerin oynadığı rol giderek artıyor. Yerel belediyeleri bugünkü düzeyine biz kavuşturduk.”



