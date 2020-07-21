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ESKİŞEHİR

Eskişehir haberleri: Annesinin sokak ortasında dövdüğü dört yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Annesinin sokak ortasında dövdüğü dört yaşındaki çocuk koruma altına alındı

Eskişehir'de sokak ortasında görenleri sinirlendiren bir olay yaşandı. Dört yaşındaki oğlunu sokak ortasında döven anne gözaltına alındı ancak Nazan S. (35) ifadesinin ardından serbest bırakıldı, oğlu ise savcılık talimatıyla devlet korunmasına alındı. Nazan S.’ye 21 gün oğlundan uzaklaştırma kararı verilirken, ayrıldığı eşi Mevlüt O., oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi DHA
Annesinin sokak ortasında dövdüğü çocuğun imdadına vatandaşlar koştu.
Annesinin sokak ortasında dövdüğü çocuğun imdadına vatandaşlar koştu.

Eskişehir’de oturan ve yaklaşık 10 ay önce eşinden boşanan Nazan S., önceki gün trafiğe kapalı ve halkın yoğun olarak bulunduğu İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde dolaştı. Bir süre sonra iddiaya göre elinden tuttuğu oğlunu tokat atarak dövdü.

KÜÇÜK ÇOCUĞU DÖVDÜĞÜNÜ GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

  • Çocuğun yere düştüğünü görenlerin tepki göstermesi üzerine kalabalık toplandı. Çevredekiler polisi arayıp annenin sokak ortasında çocuğunu dövdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu.

DHA
Dört yaşındaki oğlunu sokak ortasında döven anne gözaltına alındı ancak Nazan S. (35) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri ihbar ve çevredekilerin şikayeti üzerine anne Nazan S.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Nazan S., oğluna şiddet uygulamadığını savunurken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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21 GÜN SÜREYLE UZAKLAŞTIRMA KARARI

  • Oğlu ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla devlet korunması altına alınarak yurda yerleştirildi. Anne Nazan S.’ye de oğluna 21 gün süreyle yaklaşmaması için ‘uzaklaştırma kararı’ verildi. Ayrıca oğlunu dövdüğü iddia edilen Nazan S. hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmet İnönü-1 Caddesi ve çevresindeki mobese ve güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

DHA
Anne Nazan S.’ye de oğluna 21 gün süreyle yaklaşmaması için ‘uzaklaştırma kararı’ verildi.

BABA VELAYET BAŞVURUSU YAPTI

  • Anne Nazan S.’nin 4 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddialarının ardından 3 yıl evli kaldığı eşinden 10 ay önce boşanan Mevlüt O., avukatı Nihat Yüksek aracılığıyla oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

Av. Yüksek, "Aile içi şiddet, çocuğa şiddet gibi bir olayla karşı karşıyayız. Burada vahim olan konu çocuğun çok küçük olması. Gerçi şiddetin her türlüsü yanlış, yaşı ne olursa olsun, mazur görülemez ama çocuğun çok küçük olması daha da yürekleri yakan bir durum. Olay adli makamlara intikal ediyor. Anne için 6284 sayılı kanun uyarınca, bir uzaklaştırma kararlı tedbir uygulandı. Cezai süreç bu şekilde devam edecek. Biz ayrıca çocuğun velayetini almak için de hukuki süreç başlattık. Velayet davası için mahkemeye başvuruda bulunduk. Devletimizde mevzuat gereği çocuğu korumaya aldı. Müvekkilim de çocuğun kendisine verilmesi için gerekli işlemleri başlattık” dedi.

DHA
10 ay önce eşinden boşanan Mevlüt O., avukatı Nihat Yüksek aracılığıyla oğlunun velayetini almak için mahkemeye başvurdu.

OĞLUNA DAHA ÖNCE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ

Nazan S.’nın daha önce de çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilirken, Av. Yüksek bu konuda bazı bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Yüksek, "Bizzat eski eşinin müvekkilime gönderdiği görüntüler söz konusu. Özellikle son yaşanan olay, müvekkilimin sabrını iyice taşırdı. Umarım adalet bu konuda tecelli eder ve çocuk için en hayırlısı olur” diye konuştu.

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PEDAGOGLARIN GÖRÜŞLERİ ALINIYOR

Annesi Nazan S.’nin dövdüğü iddia edilen erkek çocuğu devlet korunmasına alınarak yurda yerleştirildi. Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, anne Nazan S. ve baba Mevlüt O. hakkında sosyal araştırma ve inceleme başlattı. Çocukla görüşülerek psikolojik durumuyla ilgili pedagogların da görüşleri alınıyor.

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