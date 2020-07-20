Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği, Burcu Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etti. Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurdu. Gönder'in tedbir talep ettiği dilekçesindeki ifadeler dikkati çekti.

Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Parlak, Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi aldı"

“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir.

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"Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalıştı"

Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz.”

Talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder’i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak’ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder’in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

Kasım ayında 25 kadın öldürülmüş.29 çocuk istismarı olmuş.11 yaşındaki bir çocuk hamile kalmış.



KAHROLSUN ERKEK TERÖRÜ. — Bülent Emrah PARLAK (@bulentparlak) December 6, 2017

Günde 5 kadın öldürülüyor.Kadın cinayetleri son 10 yılda yüzde 1.400 artmış.Memleketin durumu iyi yaaa. REKLAM September 1, 2015

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Gönder 2 hafta sonra tedbir kararının kaldırılmasını istedi

Gönder, iki hafta sonra yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gittiğini dilekçesinde anlatan Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışlarda bulunmadığını ifade etti.

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