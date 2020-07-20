Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Oyuncu Emrah Parlaktan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış
AKTÜEL

Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve aynı programda tanışıp evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder boşanıyor. Beş yıl önce evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı magazin gündemine son dakika olarak düştü. Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı boşanma davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti. Agresif tavırlarıyla tanınan Bülent Emrah Parlak'ın eşi Burcu Gönder'i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor.
Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanıyor.

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği, Burcu Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep etti. Gönder, daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurdu. Gönder'in tedbir talep ettiği dilekçesindeki ifadeler dikkati çekti.

Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Parlak, Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi aldı"

“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir.

Ozan Güven hakkında iddianame düzenlendi: Hakkında istenen ceza belli oldu
HAYAT
Ozan Güven hakkında iddianame düzenlendi: Hakkında istenen ceza belli oldu

"Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalıştı"

  • Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz.”

Talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder’i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak’ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder’in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

Sevgilisini öldüresiye dövüp, dehşeti yaşattı: RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'a soruşturma
HAYAT
Sevgilisini öldüresiye dövüp, dehşeti yaşattı: RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'a soruşturma

Gönder 2 hafta sonra tedbir kararının kaldırılmasını istedi

Gönder, iki hafta sonra yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gittiğini dilekçesinde anlatan Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışlarda bulunmadığını ifade etti.

Gökhan Özoğuz'dan kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e destek mesajı: Tanıyanlar bilir
HAYAT
Gökhan Özoğuz'dan kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e destek mesajı: Tanıyanlar bilir

Bu rezalete izin vermeyin: Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!
HAYAT
Bu rezalete izin vermeyin: Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!
Abone Ol Google News
ASELSAN üretti TSKya teslim edildi

ASELSAN üretti TSK'ya teslim edildi

Yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.
Zombi filmleri prova oldu!

Zombi filmleri 'prova' oldu!

​"Dünyanın sonunu" izlemek bizi rahatlattı mı?
Ayasofya Camiinin halıları seriliyor: Halıda Yeni Zelanda yünü kullanacaktık Cumhurbaşkanı yerli olsun dedi

Başakşehir'e <br>zorlu rakipler

Başakşehir'e
zorlu rakipler

​Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerden 10 tanesi kesinleşti.

Tarihi hüsran

Tarihi hüsran

​Fenerbahçe 30 sene sonra bir ilki yaşadı.

Vurduğu yerden <br>petrol fışkırsın

Vurduğu yerden
petrol fışkırsın

​Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz'de ilk sondajı vuruyor.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

​AÖF yaz okulu kayıtları için duyuru yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.