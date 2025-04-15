Antalya haberleri: Alanya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında katılımcılar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Hacet Meydanı'nda toplandı. Buradan yürüyüşe geçen grup, sloganlar atarak Hükümet Konağı Meydanı'na kadar yürüdü.





Basın açıklamasını okuyan ALDAP Dönem Başkanı Önder Macit, İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün artırdığını söyledi.

Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan Siyonistlerin, anne karnındaki ceninleri dahi şehit ettiğini belirten Macit, "Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen Siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır." dedi.





'Gün, ayağa kalkma günüdür'

Macit, böyle giderse Gazze'de tek bir kişinin dahi sağ kalmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gün, ayağa kalkma günü, Gazze ile olmanın kafi gelmediği, Gazze için ölmenin gerektiği bir zaman dilimi, Gazze'yi düşünerek ahiret korkusuyla tir tir titreme vaktidir. Gazze'de şehit olan anneler hepimizin anneleridir. Gazze'de şehit olan çocuklar hepimizin çocuklarıdır. Hal böyle iken Gazze için ayağa kalkmamak hangi vicdanın eseridir? Şehit olan çocuğunu bir bez torbasında taşıyan babanın acısını ağlayarak değil ayağa kalkarak paylaşabiliriz."

Macit, İsrail ordusuna destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotun devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.