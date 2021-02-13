Kısıtlamada balık tutan kurye ceza yiyeceğini düşünüp ağladı

Bir restoranın paket servisçisi olarak çalışan Cenk Arıcan (26), iş saatine 1 saat kala balık tutmak için Muratpaşa ilçesi Yavuz Öcan Parkı’ndaki falezlere geldi.
Kadı Yarı’ından falezlerin denizle buluştuğu kısma inen Arıcan’ı, bölgede uygulama yapan polis ekipleri fark etti.
Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi
Arıcan, kendisine seslenen polis ekiplerinin uyarısını dinlemeyince deniz polisi devreye girdi. Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi.
Limandan çıkış yapan ekipler, Arıcan’ı bulunduğu yerden bota alıp Kaleiçi Yat Limanı’na getirdi
Polisin tutanak hazırladığı sırada ceza yiyeceğini düşünen genç kurye, uzun süre gözyaşı döktü.
Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döken kuryeye, kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.
Evrakların incelenmesinin ardından kısıtlamadan muaf tutulduğu anlaşılan kurye herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.
Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşı döken kuryeye, kısıtlamadan muaf olduğu için cezai işlem uygulanmadı.
Ekip otosuna bindirilen kurye, işe gitmesi için tekrar şehir merkezine bırakıldı.
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İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde sakinlik yaşanıyor.
Sokak ve caddelerde genelge doğrultusunda dışarıya çıkmalarına izin verilenler görülürken, kısıtlamadan muaf olan turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret ediyor.
Bazı vatandaşlar, açık olan fırın, bakkal, market, kuruyemişçi ve kasaplardan alışveriş yapıyor.
Öte yandan D-100 Karayolu ve TEM otoyolunun bazı noktaları başta olmak üzere Avrupa ve Anadolu yakalarında kontrol noktaları oluşturan ekiplerce, denetimler sürdürülüyor.
14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçiler de hizmet veriyor.
Ana yollar ve caddelerde sakinliğin yaşandığı kentte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre saat 12.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak kaydedildi.
İstanbul'da kısıtlama sessizliği
Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, meydanlar ve ana arterlerde sakinlik sürüyor.
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mekanlar kapatılmıştı. Yayınlanan genelgeler sonrası geçici olarak kapatılan gece kulüpleri üzerinde denetimlere hız kesmeden devam eden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denizdeki yat ve teknelerde toplanarak parti yapmaya çalışanlara da göz açtırmıyor.
Bu kapsamda önceki gün sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.00 sıralarında kara ve denizde rutin denetimlere devam eden Beşiktaş polisi, Kuruçeşme’de bir tekneden yüksek sesli müziklerin geldiğini fark etti.
Bunun üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tekneye baskın düzenledi. Yatın içerisinde doğum günü partisi düzenlendiği gören polis ekipleri, içeridekilerin sokağa çıkma kısıtlamasını delmelerinin yanı sıra sosyal mesafeye uymadığını ve maske takmadıklarını belirledi.
Partiyi sonlandıran Beşiktaş polisi, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.
İşlemlerin ardından tekne boşaltılırken, sahibine ise Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini denetimlere hız kesmeden devam edeceği ve parti yapılmasını izin verilmeyeceği öğrenildi.
Yattaki doğum günü partisine baskın: 14 kişiye 45 bin TL ceza kesildi
Beşiktaş Kuruçeşme'de bir grup korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yatta doğum günü partisi düzenlendi. Yata baskın düzenleyen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske bile takmayan 14 kişiye 45 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. Baskın anı kameralara yansırken, tekne sahibine ise gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.