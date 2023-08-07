Antalya'da 34 gün su verilmeyen vatandaşı 'vanası kapalıymış' diyerek yalanlayan CHP'li belediyeyi zora sokacak açıklama: Özür dilemeleri gerekirken zan altında bıraktılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir vatandaş, '34 gündür suyum akmıyor' diyerek ASAT binasında belediyeye tepki göstermişti.
Alanya'da kimliği belirsiz bir vatandaş, geride kalan gün 34 gün boyunca evinde su olmadığını iddia ederek ASAT Alanya Şubesi'ne gitmişti. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, vatandaşın isyan ederek yanında getirdiği boş bidonları kurumun içinde fırlattığı görülmüştü.
Belediyeden açıklama: Vanası kapalı
Vatandaşı 'vanası kapalıymış' diyerek yalanlayan CHP'li belediyeyi zora sokacak açıklama
Belediyenin 'vana kapalı' açıklaması vatandaşın avukatı tarafından yalanlandı.