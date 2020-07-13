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ANTALYA

Antalya haberleri: Ölen Hamza Sertel'in vücudunda yılan ısırığına benzeyen izlere rastlanmış

Antalya'da düğünde fenalaşıp hayatını kaybeden Hamza'nın vücudunda yılan ısırığına benzeyen izlere rastlanmış

Antalya'nın Kaş ilçesinde ailesiyle gittiği düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden 11 yaşındaki Hamza Sertel'in otopsisinde, yılan ısırığına benzeyen izlere rastlandığı kaydedildi. Çocuğun kesin ölüm nedeni, detaylı otopsi sonrası belirlenecek.

Haber Merkezi DHA
Hamza Sertel
Hamza Sertel

Antalya'daki olay, 11 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şeyin ısırdığını söyledi. Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü.

Burada ne tarafından ısırıldığı belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından dayısı Bülent Ergün tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Bülent Ergün gazetecilere, yeğenini yılan ısırmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

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Yılan ısırığı izleri

Yeşilköy Mahallesi'ndeki düğünde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Hamza Ediz Sertel'in Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopsisi tamamlandı. Otopsideki ilk bulgulara göre, çocuğun vücudunda yılan ısırığına benzeyen izlere rastlandığı kaydedildi. Çocuğun kesin ölüm nedeninin tespiti için detaylı otopsi yapılacağı belirtildi. Bunun için Hamza Ediz Sertel'in cesedinden alınan örnekler, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderildi.

"Şeritli engerek ısırığı"

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öz, Hamza'nın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

  • "3 ısırık olduğu söyleniyor. Bu da yılan ısırması olduğunu teyit ediyor. Hamza bu kadar kısa bir süre içerisinde öldüğüne göre zehirli 'Montivipera Xanthina' dediğimiz şeritli engerektir. Boyları 80 cm ile bir metre arasında değişir. Güneybatı, Orta Anadolu, Marmara ve Ege Bölgesinde yayılış gösteriyor."

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Prof. Dr. Mehmet Öz, zehirli yılan ısırıklarında bile bu kadar hızlı bir ölüm olmadığını belirterek, “Ölen çocuğun acaba bir hastalığı var mı? Ülkemizdeki zehirli yılanlar, insanı kısa sürede öldürecek türde değildir. Ama astım, kalp, akciğer hastalığı ve solunum yetmezliği gibi durumları varsa durumu tetikliyor. Daha kısa sürede ölümüne neden oluyor. Bir de yaşlılık durumunda vücudun dayanma gücüne bağlı olarak ölüm olayları da gerçekleşiyor. Ama vaka bildiğim kadarıyla saat 23.00 sıralarında olmuş ve hemen hastaneye götürülmüş. Kısa sürede ölmemesi lazım ama rahmetlinin başka bir hastalığı var mı yok mu bilemiyoruz" diye konuştu.

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"Hareket etmek zehri daha hızlı yayıyor"

Türkiye'de 15-16 zehirli yılan türü olduğunu belirten Öz, “Koca engerek dediğimiz Doğu Anadolu'da yayılış gösteriyor. En zehirlisi isminden de anlaşılacağı gibi koca engerektir. Yılan ısırma vakalarında çok telaşlanmamak lazım. Çünkü hareket, zehiri çok daha çabuk yayıyor. Dolaşım sistemine girmesi hemen tetikliyor. Burada zehirlenme olayı artıyor. Daha sakin olup paniğe kapılmadan en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna yetiştirmek tedavi ettirmek gerekiyor" dedi.


"Zehri emmeyin"

"Yılan ısırıklarında zehiri emmeyin" uyarısında bulunan Prof. Dr. Öz, “Dişlerimizin hepsinde implant, dolgu gibi şeyler oluyor. Kılcal damarlar yüzeye çok yakın, dolayısıyla alana zeytinyağı sürerek emmek en iyisi deniyor, ama bunlar hep sakıncalıdır. Risklidir. Emme şeklinde değil de ısırılan bölgenin bir karış yukarısından çizik atılıp yukardan sıvazlayarak kanla birlikte zehri bir miktar vücuttan uzaklaştırmak gerekir. Daha sonra hemen sağlık kuruluşuna yetiştirmek gerekir" diye konuştu.

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