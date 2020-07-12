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Gündem Antalyada küçük çocuğun esrarengiz ölümü Düğünde ayağını bir şey soktu bir saat sonra hayatını kaybetti
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Antalya'da küçük çocuğun esrarengiz ölümü: Düğünde ayağını bir şey soktu bir saat sonra hayatını kaybetti.

Antalya'daki düğünde şoke eden bir olay yaşandı. 11 yaşındaki Hamza Sertel, ailesiyle gittiği bir düğünde farkında olmadan ayağından sokuldu. Hemen önce sağlık ocağına ardından hastaneye götürülen çocuğun bir saat içinde ciğerleri işlevini yitirince hayatını kaybetti. Küçük Hamza'nın kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.

Haber Merkezi DHA
Küçük Hamza'dan geriye fotoğrafları kaldı.
Küçük Hamza'dan geriye fotoğrafları kaldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi.

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Hastanede kurtarılamadı

Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

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  • Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.

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