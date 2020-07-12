Antalya'da küçük çocuğun esrarengiz ölümü: Düğünde ayağını bir şey soktu bir saat sonra hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir düğüne giden Hamza Sertel, yanındakilere ayağını bir şey soktuğunu söyledi.

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Hastanede kurtarılamadı

Haber verilmesi üzerine küçük çocuk ailesi tarafından mahalledeki sağlık ocağına götürüldü. Burada ne tarafından sokulduğu belirlenemeyen Hamza Sertel, Kaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bir saatte ciğerleri işlevini yitiren küçük çocuk, kurtarılamadı.

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Antalya Adli Tıp Kurumu’na getirilen Hamza Sertel’in cansız bedeni, otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Kaş’a götürüldü. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopside belirlenecek.