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Antalya'da sabah namazı kılarken seccade üzerinde hayatını kaybetti

Antalya’da yaşayan 38 yaşındaki 3 çocuk babası adam, sabah namazı kılarken seccade üzerinde hayatını kaybetti. 

13:59 . 18/04/2023 Salı
IHA
Antalya/Kepez

Antalya/Kepez

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Hüsnü Karakaş Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi üzerindeki 2 katlı apartmanın birinci katında yaşayan 3 çocuk babası İbrahim Erşen, sabah namazını kıldığı sırada seccade üzerinde yere yığıldı.


Eşini seccade üzerinde buldu

Bir süre sonra Erşen’in yatakta olmadığını fark eden eşi, diğer odalara bakarken kocasının seccade üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Erşen’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Belediye tabibi raporuna göre normal ölüm olarak kayıtlara geçerken, İbrahim Erşen’in cenazesi morga kaldırıldı.

Bir fayans firmasında satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenilen Erşen’in ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları da eve gelerek gözyaşı döktü.





#Antalya
#Sabah Namazı
#emniyet
40 dakika önce
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