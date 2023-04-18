Antalya'da sabah namazı kılarken seccade üzerinde hayatını kaybetti

Bir süre sonra Erşen’in yatakta olmadığını fark eden eşi, diğer odalara bakarken kocasının seccade üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Erşen’in hayatını kaybettiğini belirledi.