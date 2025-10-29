Yeni Şafak
Antalya'da yabancı turist sayısı 16 milyonu geçti

16:1429/10/2025, Çarşamba
DHA
Eylül itibarıyla bakıldığında Antalya'ya en çok turist Rusya'dan geldi.
Antalya'da 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla kente gelen toplam yabancı turist sayısı 16 milyonu aştı. Ekim ayı da 2 milyonun üstünde yabancı turistle, yüksek sezon olan yaz aylarına çok yaklaştı.

Antalya turizminde bu yıl kuzey ve güneydeki savaşlar, global ekonomik sorunlar ve birçok kriz ortamına rağmen ekim ayı yüksek sezon olarak adlandırılan yaz aylarını aratmadığı belirtildi.

Antalya ve Gazipaşa'da 2 havalimanının bulunduğu kente 27 Ekim itibarıyla hava yoluyla gelen toplam turist sayısı 16 milyon 97 bin kişi olurken, aynı gün itibarıyla ekim ayında da 2 milyon 6 bin turist sayısına ulaşıldı. Geçen yıla göre küçük artışlarla devam eden turizm sektöründe, kasım ayının özellikle ilk yarısında da hareketliliğin devam etmesi bekleniyor. Bu yıl birçok tur operatörü küresel ısınmanın da etkisinin olduğu hava sıcaklıklarına bağlı, operasyonlarını kasım ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Ekim ayı ülkelere göre turist sayıları henüz netleşmezken, eylül itibarıyla bakıldığında ise Antalya'ya en çok turist Rusya'dan geldi. 9 aylık verilere göre Rusya'dan 3 milyon 306 bin kişi gelirken, ikinci sıradaki Almanya'dan 2 milyon 702 bin kişi geldi. Antalya'nın bu iki büyük ana pazarına ilave yeni ana pazar konumuna ulaşan üçüncü sıradaki İngiltere'den 1 milyon 298 bin kişi, dördüncü Polonya'dan ise 1 milyon 101 bin kişi geldi.

YOĞUN HAVA TRAFİĞİ

Ekim ayının son haftası verilerine göre 16 milyon turist sayısının aşıldığı Antalya'nın hava sahasında uçak trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti. 27 Ekim itibarıyla dış hat uçuşlara bakıldığında 11 bin 259 uçak gelirken, giden toplam 11 bin 250 uçakla havadaki dış hat trafiği ekimde 22 bin 500'ü aştı. İç ve dış hat toplam yolcu sayısı ise 4 milyon 643 bini geçti.



#Antalya
#turizm
#turist
