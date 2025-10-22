Dünyanın en iyi turizm köyleri arasında: Korkuluklarıyla ilgi görüyor

Ersan, mahalleye geri dönüşlerin olduğunu belirterek, "Geri gelen gençlerimiz işletme kurdular. Tarım alanında da Barbaros Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurduk. Bizim yerli sarı susamımız var. Onun işletmeciliği başladı. Bunun yanında Barbaros Kültür Sanat ve Turizm Kalkınma Derneği ile ortak projeler yapıyoruz. Biz her şeyi imece usulüyle yaparız. Birçok işimizi bu şekilde başardık. 2016'dan önce köy nüfusu 550-600 kişiydi. Şimdilerde 900'ü geçti." diye konuştu.