Adana UNESCO'nun "gastronomi şehri" olmayı heyecanla bekliyor

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana'nın, 500'ün üzerindeki lezzetiyle Türk mutfağının vazgeçilmez şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Adana'nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "gastronomi şehri" olarak girmesiyle ilgili sürecin şu ana kadar sorunsuz şekilde ilerlediğini ifade eden Köşger, Semerkant'tan da güzel haber almayı umut ettiklerini belirtti. Adana'nın birbirinden güzel lezzetiyle bu ünvanı hak ettiğini anlatan Köşger, şöyle konuştu: "Uluslararası bir süreç, son ana kadar biz çalışmalarımızı en iyi şekilde yürütmeye gayret ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız süreci yakından takip ediyor. Bir olumsuzluk beklemiyoruz ama dediğim gibi bu uluslararası bir organizasyon, ilan edilinceye kadar heyecanla bekleyeceğiz." Vali Köşger, Adana'nın "gastronomi şehri" ünvanını almasının yöresel tatlarının dünya çapında daha fazla tanınmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi. Ünvanın kentin turizmini daha da hareketlendireceğini vurgulayan Köşger, şunları kaydetti: "Adana, UNESCO'dan gastronomi şehri ünvanı almasa bile bu alanda ülke çapında bir tanınırlığı var. Herkes Adana'ya yöresel lezzetlerini tatmak için seyahat ediyor. Gastronomi şehri ünvanı, bunun bir üst seviyeye çıkarılması yönünden özel bir önem taşıyor. Gastronomi şehri ünvanını aldıktan sonra Türkiye'deki diğer şehirlerin arasına katılması, Adana'nın turizmine ve tüm bileşenlerine önemli katkı sağlayacak."