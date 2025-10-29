Çorum'da Vosvos Festivali başladı

Ankara Volkswagen Fun Club Başkanı Olgun Şensoy, 1993'te Ankara'da kurulan derneğin üyeleri olarak özel ilgiye muhtaç çocuklar yararına düzenlenen etkinliklerde ve resmi bayramlarda bir araya geldiklerini söyledi. Araçların birçoğunun garajlarda muhafaza edildiğini belirten Şensoy, "Bu araçlar bizim için özel ve önemli. O nedenle garajlarımızdan sadece özel günlerde çıkartıyoruz. Bugün de 3. kez Kargı'ya geliyoruz. Kargı Panayırı için buradayız. 29 Ekim'de yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine de renk renk vosvoslarımızla katılmak için bekliyoruz" dedi. Güneş Karakuş ise vosvos aracını aldıktan sonra ilk kamp deneyimini Kargı Panayırı'nda yaşadığını vurgulayarak, "Biraz heyecanlıyım. Çok güzel geçiyor. Bizi çok hoşgörüyle karşıladılar. Bundan sonraki yıllarda yine festival düzenlenirse gelmek istiyorum" diye konuştu. Vosvosçular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek fener alayına katılacak.