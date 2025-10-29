Zamanın İzlerini Yansıtan Karelerin kazananları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu yıl “Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri” temasıyla gerçekleştirdiği “Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Türkiye’nin dört bir yanından katılan fotoğraf sanatçılarının, vakıf medeniyetinin izlerini sanatsal bir duyarlılıkla yeniden yorumladığı etkileyici kareleri bir araya getirdi. Bu yıl, yarışma kapsamına Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedony ve Bulgaristan gibi kardeş coğrafyalarda yer alan vakıf eserleri de dahil edilerek, vakıf kültürünün geniş bir coğrafyadaki yansımaları fotoğraf sanatı aracılığıyla gün yüzüne çıkarıldı. Yarışmanın seçici kuruluna, fotoğraf dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Başkanlığını İzzet Keribar’ın üstlendiği jüride; Coşkun Aral, Merih Akoğul ve Cengiz Karlıova yer aldı. İstanbul’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, fotoğraflar hem teknik yeterlilikleri hem de vakıf kültürünü yorumlama derinlikleri açısından incelenerek kazananlar belirlenmiş oldu.