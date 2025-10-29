Zamanın İzlerini Yansıtan Karelerin kazananları belli oldu

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu yıl “Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri” temasıyla düzenlediği uluslararası fotoğraf yarışmasında, vakıf medeniyetinin izlerini estetik bir bakışla yansıtan eserler belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bu yıl “Vakıf Eserlerinde Zamanın İzleri” temasıyla gerçekleştirdiği “Zamanın İzleri Vakıf Medeniyeti Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Türkiye’nin dört bir yanından katılan fotoğraf sanatçılarının, vakıf medeniyetinin izlerini sanatsal bir duyarlılıkla yeniden yorumladığı etkileyici kareleri bir araya getirdi. Bu yıl, yarışma kapsamına Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedony ve Bulgaristan gibi kardeş coğrafyalarda yer alan vakıf eserleri de dahil edilerek, vakıf kültürünün geniş bir coğrafyadaki yansımaları fotoğraf sanatı aracılığıyla gün yüzüne çıkarıldı. Yarışmanın seçici kuruluna, fotoğraf dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Başkanlığını İzzet Keribar’ın üstlendiği jüride; Coşkun Aral, Merih Akoğul ve Cengiz Karlıova yer aldı. İstanbul’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, fotoğraflar hem teknik yeterlilikleri hem de vakıf kültürünü yorumlama derinlikleri açısından incelenerek kazananlar belirlenmiş oldu.
Yarışmada “Dijital Renkli ve/veya Siyah-Beyaz” ile bu yıl ilk kez düzenlenen “Mobil Fotoğrafçılık” kategorilerinde ödüller sahiplerini buldu. Dijital Fotoğrafçılık kategorisinde, Fatih Sultan Mehmet Han 1.’lik Ödülü’nün sahibi “Sarayda İlk Işık” adlı fotoğrafıyla Van’dan katılım sağlayan Mehmet Şah Deniz, Mimar Sinan 2.’lik Ödülü’nün sahibi “Köprü” adlı fotoğrafla Kocaeli’den katılım sağlayan Volkan Karagülleoğlu Bezmialem Valide Sultan 3.’lük Ödülü’nün sahibi İstanbul’dan katılım sağlayan İsmail Tütün oldu. Mobil Fotoğrafçılık kategorisinde ise Fahrettin (Türkan) Paşa Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü’nün sahibi “Tarih İnsan” adlı fotoğrafla Kocaeli’den katılım sağlayan Ahmet Turan Kural İzzet Keribar Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü’nün sahibi “Hacı Ali Bey Çeşmesi” adlı fotoğrafla Edirne’den katılım sağlayan Hasan Karakaş, Coşkun Aral Mobil Fotoğrafçılık Özel Ödülü’nün sahibi ise “Gölgelerle Yansıyan Dua” adlı fotoğrafla Kocaeli’den katılım sağlayan Mürsel Tahtacı oldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren eserler ile Kazananlara , cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın ödülleri, Kasım ayı sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.