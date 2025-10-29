Yeni Şafak
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de güvenlik krizi derinleşiyor

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince’de güvenlik krizi derinleşiyor

29/10/2025, Çarşamba
AA
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince’in merkezinde güvenlik krizi derinleşiyor. Polisle silahlı çeteler arasındaki çatışmaların arttığı kentte, öğrenciler, esnaflar ve siviller her gün yaşamlarını riske atarak çatışma bölgelerinden geçmek zorunda kalıyor. Şiddet olayları nedeniyle eğitim ve ekonomik faaliyetler neredeyse tamamen durma noktasına gelirken, halk sokaklarda korku içinde yaşıyor. Bu sırada, Kategori 5 seviyesinde olan Melissa Kasırgası’nın ülkeyi vurma tehdidi nedeniyle Geçiş Başkanlık Konseyi (CPT), 29 Ekim Çarşamba gününü ülke genelinde resmi tatil ilan etti. Yetkililer, olası can kayıplarını önlemek için halktan dikkatli olmalarını istedi.

