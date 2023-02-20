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Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgelerinden ayrılan afetzedelerin Antalya'ya gelişleri sürüyor. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki Polisevi'nde konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Yazıcı, "geçmiş olsun" dileyerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni etti.

15:08 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgelerinden ayrılan afetzedelerin Antalya'ya gelişleri sürüyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Polisevi'nde 200'ün üzerinde misafirin konakladığını söyledi.

Deprem bölgesinden gelişlerde azalmalar olduğunu ifade eden Yazıcı, "72 bin 240 kişi otellerde, 8 bin 200 kişi KYK yurtlarında, 4 bin 250 kişi de misafirhanelerimizde konaklıyor. Antalya'nın kapasitesi hemen hemen doldu, otellerimizin taahhüt ettiği kapasite 58 bindi, şu anda 72 bini aştık. Oteller şartlarını zorladılar, misafirhaneler zaten ilk günlerde dolmuştu." diye konuştu.



Ayrıca otel, misafirhane ve yurtların dışında vatandaşların yanında kalan depremzedelerin de olduğunu dile getiren Yazıcı, bu şekilde kalan da 54 bin 641 kişiyi belirlediklerini, tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Elmalı'dan Kaş'a kadar her ilçede az ya da çok depremzede bulunduğunu belirten Yazıcı, yoğunluğun ise Alanya, Manavgat ve merkezde bulunduğunu kaydetti.

Hem kente gelen hem de deprem bölgesindeki depremzedeler için yardım çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Yazıcı, "Şu ana kadar 1800'e yakın konteyner gönderdik, elimizde konteynerler var, ısrarla bölgeye konteyner göndermek için tır arıyoruz, kiralıyoruz, devlet ve sivil toplum olarak işbirliği içindeyiz." bilgisini verdi.

Okula başlayan çocukların kıyafet ihtiyacı da gideriliyor

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da deprem nedeniyle verilen aranın ardından eğitimin bugün başladığını anımsatan Yazıcı, kentte konaklayan depremzede çocukların da unutulmadığını belirtti.

Otel, misafirhane ve KYK yurtlarında kalan 13 bin çocuğun eğitim çağında olduğunu tespit ettiklerini aktaran Yazıcı, "Çocuklarımızın 5 bin 300'ü kayıtlarını yaptırarak okula başladılar. Onların kıyafetlerini de ayarladık. Çocuklarımız eğitimde de herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Özel okullar da kontenjanlarını artırdılar." ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, Antalyalıların depremzedelere her türlü desteğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.





#depremzede
#Vali Ersin Yazıcı
#Ersin Yazıcı
#Antalya
1 saat önce
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Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor
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