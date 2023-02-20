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THY çalışanları depremzedeler için 800 kişilik yaşam alanı kuruyor

Türk Hava Yolları (THY) çalışanlarının kurduğu "İsimsizler TK Derneği", AFAD koordinasyonuyla Hatay'daki afetzedeler için 800 kişilik yaşam alanı oluşturuyor.

11:54 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Alandaki çadırlara 800 yatak, yorgan, yastık ile nevresimden oluşan setler verildi.

Alandaki çadırlara 800 yatak, yorgan, yastık ile nevresimden oluşan setler verildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 500 metrekarelik 800 kişiye hizmet verecek yaşam alanında günde 3 öğün yemek pişirilerek afetzedelere servis edilecek.


Yaşam alanının kurulması için çalışmalara başlayan dernek üyeleri, yemekhaneyi devreye aldıktan sonra 1 aylık erzak teminini de gelen bağışlarla karşıladı.


Alandaki çadırlara 800 yatak, yorgan, yastık ile nevresimden oluşan setler verildi. Kamp alanında 12 seyyar tuvalet kuruldu.


Çocuklara oyuncak dağıtıldı

Yaşam alanında çocukları da unutmayan gönüllüler, oyuncaklar ve giysilerden oluşan hediyeler dağıttı.


Çocukların psikolojileri düşünülerek seçilen hediyelerde dozer, kepçe ve kamyon gibi depremi çağrıştıracak oyuncaklara yer verilmedi.


Bebekler için mama, bez ve hijyen ürünleri dağıtılarak depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Bugüne kadar 8 tır insani yardım malzemesini bölgeye ulaştıran İsimsizler TK Derneği, bir ayın sonunda tüm fonksiyonlarıyla hayata geçirdikten sonra yaşam alanını AFAD'a devredecek.




#İsimsizler TK
#Türk Hava Yolları (THY)
#Yaşam alanı
1 saat önce
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THY çalışanları depremzedeler için 800 kişilik yaşam alanı kuruyor
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