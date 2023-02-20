THY çalışanları depremzedeler için 800 kişilik yaşam alanı kuruyor

11 ili etkileyen yıkıcı depremler sonrası yaraları sarmak için tüm Türkiye seferber olurken kameralara takılan bir görüntü ise çok konuşuldu. Deprem bölgesine yardım taşıyan TIR'ın iki lastiğinin patlak olmasına yoluna devam etmesi sosyal medyada ‘Çılgın Türkler’ şeklinde yorumlandı. Günler sonra ulaşılan iki kardeş ''Davamızın kutsal olduğunu biliyorduk, bu bilincin, şuurun insanlarıyız.'' dedi.