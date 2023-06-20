Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da sosyal medyada polisi görünce namaz kılmaya başladığı söylenen A.H.'nin (21), duyma ve zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Duyma ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.H., ailesiyle beraber gezmeye çıktı. A.H., bir süre sonra eve gitmemek için zorluk çıkartınca anne bölgede bulunan polislerden yardım istedi. Polisleri gören A.H., eve gitmemek için birden namaz kılmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri de A.H.'nin namazının bitmesini bekledi. Ekipler, A.H.'nin eniştesinin arabasını da namaz kılınan yere getirtti. Burada uzun süre namazını bitirmeyen A.H., polislerin yardımıyla eniştesinin arabasına bindirilerek evine doğru götürüldü. Motosikletli Yunus polisleri de her ihtimale karşı A.H. ile eve ulaşmasına kadar eşlik etti. A.H.'nin 7 ay önce babasını kaybettiği de öğrenildi.