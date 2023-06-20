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Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı "Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor." açıklamasında bulundu.

15:55 . 20/06/2023 Salı
AA
Antalya

Antalya

Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.


Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

"Yangının çıkış noktası konteynerdeki klima"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı
"Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangının çıkış noktası konteynerdeki klima"
açıklamasında bulundu.

Polisi görünce namaz kılmaya başlayan kişinin duyma ve zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı
Polisi görünce namaz kılmaya başlayan kişinin duyma ve zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı

Antalya'da sosyal medyada polisi görünce namaz kılmaya başladığı söylenen A.H.'nin (21), duyma ve zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Duyma ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.H., ailesiyle beraber gezmeye çıktı. A.H., bir süre sonra eve gitmemek için zorluk çıkartınca anne bölgede bulunan polislerden yardım istedi. Polisleri gören A.H., eve gitmemek için birden namaz kılmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri de A.H.'nin namazının bitmesini bekledi. Ekipler, A.H.'nin eniştesinin arabasını da namaz kılınan yere getirtti. Burada uzun süre namazını bitirmeyen A.H., polislerin yardımıyla eniştesinin arabasına bindirilerek evine doğru götürüldü. Motosikletli Yunus polisleri de her ihtimale karşı A.H. ile eve ulaşmasına kadar eşlik etti. A.H.'nin 7 ay önce babasını kaybettiği de öğrenildi.

#Antalya
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