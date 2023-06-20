Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya
Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen orman ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Yerleşim yerlerine ve D-400 kara yoluna yakın bölgedeki söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.
"Yangının çıkış noktası konteynerdeki klima"
"Yangının çıkış noktası konteynerdeki klima"
Antalya Valisi Ersin Yazıcı
"Orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre yangının çıkış noktası konteynerdeki klima"
açıklamasında bulundu.
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2 saat önce