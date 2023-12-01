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Araç sahipleri dikkat: Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlıyor

Trafikte güvenli sürüşü sağlamak amacıyla ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün başlayacak. Peki kış lastiği hangi araçlara zorunlu?

09:45 - 1/12/2023 الجمعة
Güncelleme: 09:46 - 1/12/2023 الجمعة
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Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor.

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.


Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.


İki bin 568 lira ceza idari para cezası

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.


Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2024 itibarıyla güncellenecek.


Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu?

Kış lastiği, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.



#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#kış lastiği
#trafik
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