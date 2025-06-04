Ardahan’da bir ilk çay kökleri toprakla buluştu

Ardahan Konseyi üyeleri Karadeniz gezisinde ortaya çıkan çay ekimi fikrini hayata geçirmek amacıyla çay üretimi deneme bahçesi kurdu. Ardahan’da tarım sektöründeki verimliliğin ürün gamının artırılması amacıyla çay ekimini başlattıklarını söyleyen Kent Konseyi Başkanı Yavuz Morkoç ve Yönetim Kurulu üyeleri aldıkları karar doğrultusunda doğu Anadolu bölgesinde ilk kez denenecek olan çay fidanlarını toprakla buluşturarak can suyu verdi. Konsey üyeleri belirledikleri alanda önce çapa yaptı. Yumuşatılan toprakta daha sonra açtıkları 30 santimlik çukurlara ellerindeki çay fidanlarını diktiler. Başkan Yavuz Morkoç, çay ekimi etkinliğiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, yaptıkları çalışmanın Ardahan’ın tarım potansiyeline katkı sunmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.