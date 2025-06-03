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Ardahan'da bir ilk: Çay kökleri toprakla buluştu

Ardahan'da bir ilk: Çay kökleri toprakla buluştu

09:253/06/2025, Tuesday
IHA
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Başkan Yavuz Morkoç, çay ekimi etkinliğine ait fotoğrafları paylaştı.
Başkan Yavuz Morkoç, çay ekimi etkinliğine ait fotoğrafları paylaştı.

Ardahan'da çay üretimi için deneme bahçesi kurdu. Kent Konseyi Başkanı Morkoç, çay yetişir umuduyla kök çayı toprakla buluşturdu.

Ardahan Konseyi üyeleri Karadeniz gezisinde ortaya çıkan çay ekimi fikri hayata geçirildi. Ardahan'da tarım sektöründeki verimliliğin artırılması amacıyla çay ekimini başlattıklarını söyleyen Ardahan Kent Konseyi Başkanı Yavuz Morkoç ve Yönetim Kurulu üyeleri aldıkları karar doğrultusunda doğu Anadolu bölgesinde ilk kez denenecek olan çay tohumu fidelerini toprakla buluşturarak can suyu verdi. Konsey üyeleri belirledikleri alanda önce çapa yaptı. Yumuşatılan toprakta daha sonra açtıkları 30 santimlik çukurlara ellerindeki çay fidelerini ektiler.


Başkan Yavuz Morkoç, çay ekimi etkinliğiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, yaptıkları çalışmanın Ardahan'ın tarım potansiyeline katkı sunmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.


Morkoç, "Ardahan Kent Konseyi olarak şehrimizde bir ilke imza attık: Ardahan'da ilk kez çay ekimi gerçekleştirdik. Bu adım, Ardahan'ın potansiyeline olan inancımızın ve geleceğe dair umudumuzun simgesi. Topraklarımızdan filizlenecek her bir çay yaprağı, şehrimizin bereketini ve yenilikçi ruhunu temsil edecek. Bu tarihi anı Ardahan halkıyla paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.




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