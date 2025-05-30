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Çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düştü

Çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düştü

22:5430/05/2025, Cuma
AA
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Kadının yamaçtan düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kadının yamaçtan düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çay bahçesinde ot temizliği yapan kadın, dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çay bahçesinde ot temizlerken yamaçtan düşüp yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

Ardeşen ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde çay bahçesinde ot temizliği yapan S.O. (69) dengesini kaybederek yamaçtan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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