Rize'de çay bahçesinden yuvarlanan şahıs AFAD tarafından kurtarıldı

Rize'de Pazar ilçesi Topluca Köyü'nde çay bahçesinde çalıştığı sırada ayağı kayan Abuzer Kılıç (38) dengesini kaybederek yamaçtan düştü. Çevredekilerin Abuzer Kılıç'ı bulunduğu yerden çıkartamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, Kaçkar İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralı olarak sedyeye yerleştirilen şahıs AFAD görevlileri tarafından bulunduğu yerden kaldırılarak sedye ile yola taşındı. Acil Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.