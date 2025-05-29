ÇAYKUR randevulu yaş çay alım sistemine geçiyor

"Ancak şarjlı cihazlarla yapılan hasattan kaynaklı aşırı stok oluşmuş durumdadır. Dün itibarıyla 11 bin 500 tona çıkan alımlar nedeniyle stoklar olması gerekenin üzerine çıkmıştır. Malumunuz günlük yaş çay işleme kapasitemiz 9 bin 250 tondur. Üreticilerimizin daha rahat ve huzurlu çay satmalarını teminen randevulu sisteme geçiş yapmak mecburiyetinde kaldık"