Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. ÇAYKUR, 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı yaptı ve bu yıl da benzer miktarda alım yapmayı hedefliyor.