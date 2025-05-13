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Bakanlık duyurdu: Yaş çay fiyatı belli oldu

Bakanlık duyurdu: Yaş çay fiyatı belli oldu

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:1013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı "2024 yılında 19 TL olan yaş çay bedeli 2025 yılı için 25,44 TL olarak belirlenmiştir" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni yaş çay fiyatlarını açıkladı.


2024 yılında 19 olarak belirlenen yaş çay fiyatı,
2025 yılı için 25,44 olarak güncellendi.

Benzer miktarda alım hedefleniyor


Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, 2024 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olarak gerçekleştiği belirtildi. ÇAYKUR, 2024 yılında 49 yaş çay fabrikasında toplam 783 bin ton yaş çay alımı yaptı ve bu yıl da benzer miktarda alım yapmayı hedefliyor.

2025 yılı için açıklanan yeni fiyat, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileyen Bakanlık, yaş çay sektöründe istikrarın devam edeceğini vurguladı.






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