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Gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

18:227/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
IHA
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Arif Kocabıyık tutuklandı
Arif Kocabıyık tutuklandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Peki Arif Kocabıyık kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık'ın, sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.


ARİF KOCABIYIK NEDEN TUTUKLANDI?

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından '
Cumhurbaşkanına Hakaret'
suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Kocabıyık'ın emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, adliyeye sevk edilen Kocabıyık, savcılık ifadesinin ardından
çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

Arif Kocabıyık Türk YouTuber. 2018 yılında İlave Tv adlı YouTube kanalını kurmuştur. Yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlayan kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte popülarite elde etmiştir. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler hakkında röportajlar yapılmaktadır.


Hayatı

Kocabıyık, 1983 yılında Antalya ilinin Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık geçmişinde düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kocabıyık, kurduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına başladı. Başarılı olmamış bu projesinin ardının 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adlı Youtube kanalını açtı.


İlave Tv kanalı 2018 Mayıs ayında 11 bin abone sayısına ulaştı. Kanalın popülerleşmesi üzerine Türkiye turuna çıkan Kocabıyık ve kanalın kameramanı, 2019'un ilk aylarında 90 bin aboneye sahip oldu. Kanal Temmuz 2023 itibarıyla 743 bin aboneye sahiptir. Arif Kocabıyık yayın sürecini anlatan "Cesaret Bulaşıcıdır" adlı bir kitap yazmıştır.



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