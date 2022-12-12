Gündem Artvinde kaza sonrası kaybolan muhtarın bulunması için çalışma başlatıldı
ARTVİN

Artvin'de kaza sonrası kaybolan muhtarın bulunması için çalışma başlatıldı

Artvin'in Şavşat ilçesinde kaza yapan kamyonetinde bulunamayan sürücü için arama çalışması başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Artvinde kaza sonrası kaybolan muhtarın bulunması için çalışma başlatıldı - Artvin haberleri
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri koordinesinde, jandarma ve köy halkının da katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Şavşat'a bağlı Tepeköy köyünün muhtarı Murat Altun (43), 08 AAD 801 plakalı kamyonetiyle sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Bir süre sonra köyün çıkışında alt yola yuvarlanarak kaza yapan kamyoneti gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, araç içinde ve kazanın olduğu alanda Altun'u bulamadı. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri koordinesinde, jandarma ve köy halkının da katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Altun'un bulunması için yürütülen çalışmalarda, jandarma arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Yağışlar sürecek mi?

Yağışlar sürecek mi?

​Uzman isim son tahminleri açıkladı.
Hurdadan araba yaptı

Hurdadan araba yaptı

​Lise öğrencisinin büyük başarısı.
EYTde takvim belli oldu

EYT'de takvim belli oldu

AK Parti kaynakları: EYT düzenlemesi takvimi ocak ayında başlayacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Mezarı kazdıkça çil çil altın çıktı

Mezarı kazdıkça çil çil altın çıktı

​İnşaat kazısında hazine bulundu: Her biri servet değerinde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.